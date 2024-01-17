Спецоперация нереальных масштабов: в Bihus.Info считают, что их заказали влиятельные люди (видео)

Заместитель главного редактора Bihus.Info Алиса Юрченко уверена, что новая волна наблюдений за журналистами проекта началась после расследования коррупционных скандалов.

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Масштабы спецоперации слежки за сотрудниками сайта Bihus.Info свидетельствуют о том, какие немалые ресурсы были задействованы для этого. Об этом заявила в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель главного редактора Bihus.Info Алиса Юрченко.

Она подчеркнула, что это была спецоперация нереальных масштабов, к которой явно очень стремился кто-то достаточно влиятельный в стране.

По словам Юрченко, к незаконному прослушиванию и видеосъемке работников проекта Bihus.Info были привлечены десятки людей.

"Во время спецоперации, в день нашего тренинга, во время неофициальной части вечером, там было очень много сотрудников спецслужб. Чтобы снять это видео, они бронировали и арендовали помещения на несколько дней. Потому что они не могли сразу забрать всю технику из номеров, где мы находились, из-за брони у других людей, которые просто арендовали эти номера", — отметила она.

Юрченко уточнила, что масштабы прослушиваний и наблюдений только сейчас стали понятными для команды.

"Мы понимаем, что слушают не только журналистов, которые непосредственно отвечают за содержание. Слушают даже, так сказать, технический персонал. Вероятно, речь идет не только об операторах. Потому что заранее узнали даже о месте нашей встречи и установили во всех номерах, где мы находились, видеокамеры", — подчеркнула заместитель главного редактора Bihus.Info.

Новая волна наблюдений и коррупционные скандалы

Как отметила заместитель главного редактора, журналисты, которые занимаются расследованиями, с самого начала своей деятельности привыкли к подозрениям, наблюдениям и прослушиванию. И это наблюдалось при любой власти, подчеркнула Юрченко.

"Однако команда начала замечать очередную волну наблюдения после того, как в конце 2022 года вернулись к расследованию антикоррупционных кейсов", — вспоминает журналистка.

Она рассказывает, что в начале полномасштабного вторжения все журналисты проекта были задействованы на расследовании и идентификации россиян, которые вернулись в Украину, и выявлении тех, кто находился в столице, ее пригороде и на других территориях.

"Собственно, когда мы снова вернулись к антикоррупционным расследованиям, у нас начались активные действия с попыткой попасть в наш офис ночью или хотя бы в подъезд", — добавила она.

Реакция медиаобщественности и силовиков

17 января свою позицию на сайте "Детектор медиа" высказала медиаюрист, исполнительный директор Института развития региональной прессы Людмила Панкратова. Она заявила, что слежка за членами команды Bihus.Info — это явное и грубое вмешательство в частную жизнь и, возможно, в профессиональную деятельность журналистов.

"Должны быть названы правомерные основания для слежки за медийщиками, а если следили не спецслужбы — расследование должно установить, кто это делал, и наказать их", — считает юрист.

При этом Панкратова убеждена: с учетом того, что это не первый случай атаки на журналистов, ситуация становится угрожающей для свободы слова. Кроме того, по ее мнению, можно говорить о дискриминации именно профессиональных журналистов, которые фактически не защищены по сравнению с корреспондентами анонимных телеграм-каналов.

В среду, 17 января, о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info объявила Служба безопасности Украины.

"По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства", — говорится в пресс-релизе СБУ.

Что произошло с Bihus.Info

16 января в сети появилось видео, из которого понятно, что сотрудники проекта употребляли наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус заявил, что он уже уволил этих сотрудников. Он также уточнил, что на видео — не журналисты, а операторы, а журналисты наркотиков не употребляли.

Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

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