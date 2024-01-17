Спецоперація нереальних масштабів: в Bihus.Info вважають, що їх замовили впливові люди (відео)

Заступниця головного редактора Bihus.Info Аліса Юрченко впевнена, що нова хвиля спостережень за журналістами проєкту розпочалася після розслідування корупційних скандалів.

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Масштаби спецоперації стеження за співробітниками сайту Bihus.Info свідчать про те, які чималі ресурси були задіяні задля цього. Про це заявила в ефірі телеканалу "Еспресо" заступниця головного редактора Bihus.Info Аліса Юрченко.

Вона підкреслила, що це була спецоперація нереальних масштабів, якої вочевидь дуже прагнув хтось досить впливовий у країні.

За словами Юрченко, до незаконного прослуховування та відеозйомки працівників проєкту Bihus.Info було залучено десятки людей.

"Під час спецоперації, в день нашого тренінгу, під час неофіційної частини ввечері, там було дуже багато співробітників спецслужб. Щоб відзняти це відео, вони бронювали та орендували приміщення на кілька днів. Тому, що вони не могли одразу забрати всю техніку з номерів, де ми перебували, через бронь в інших людей, які просто орендували ці номери", — зазначила вона.

Юрченко уточнила, що масштаби прослуховувань і спостережень лише зараз стали зрозумілими для команди.

"Ми розуміємо, що слухають не лише журналістів, які безпосередньо відповідають за зміст. Слухають навіть, так би мовити, технічний персонал. Ймовірно, йдеться не лише про операторів. Тому що заздалегідь дізналися навіть про місце нашої зустрічі й встановили в усіх номерах, де ми перебували, відеокамери", — підкреслила заступниця головного редактора Bihus.Info.

Нова хвиля спостережень і корупційні скандали

Як зазначила заступниця головного редактора, журналісти, які займаються розслідуваннями, із самого початку своєї діяльності звикли до підозр, спостережень і прослуховування. І це спостерігалося за будь-якої влади, підкреслила Юрченко.

"Проте команда почала помічати чергову хвилю спостереження після того, як наприкінці 2022 року повернулися до розслідування антикорупційних кейсів", — згадує журналістка.

Вона розповідає, що на початку повномасштабного вторгнення всі журналісти проєкту були задіяні на розслідуванні та ідентифікації росіян, які повернулися до України, та виявленні тих, хто перебував у столиці, її передмісті та й на інших територіях.

"Власне, коли ми знову повернулися до антикорупційних розслідувань, у нас почалися активні дії з намаганням потрапити в наш офіс вночі чи принаймні у під'їзд", — додала вона.

Реакція медіагромадськості і силовиків

17 січня свою позицію на сайті "Детектор медіа" висловила медіаюристка, виконавча директорка Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова. Вона заявила, що стеження за членами команди Bihus.Info — це явне і грубе втручання у приватне життя і, можливо, у професійну діяльність журналістів.

"Мають бути названі правомірні підстави для стеження за медійниками, а якщо стежили не спецслужби — розслідування повинно встановити, хто це робив, та покарати їх", — вважає правниця.

При цьому Панкратова переконана: з урахуванням того, що це не перший випадок атаки на журналістів, ситуація стає загрозливою для свободи слова. Крім того, на її думку, можна говорити про дискримінацію саме фахових журналістів, які фактично не захищені порівняно з дописувачами анонімних телеграм-каналів.

У середу, 17 січня, про початок розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info оголосила Служба безпеки України.

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави", — йдеться у пресрелізі СБУ.

Що сталося з Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, з якого зрозуміло, що працівники проєкту вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що він вже звільнив цих співробітників. Він також уточнив, що на відео — не журналісти, а оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Пізніше Бігус заявив, що після спілкування з фігурантами відео з’ясувалося, що за членами редакції Bihus.Info стежили близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на журналіста-розслідувача видання "Українська правда" Михайла Ткача 17 листопада здійснили напад під час зйомки біля ресторану "Тандир" у селищі Козин.