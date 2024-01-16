Скандал із Bihus.Info: засновник ЗМІ стверджує, що за ними стежили близько року (відео)

Засновник Bihus.Info Денис Бігус перепросив перед своїми користувачами і пообіцяв, що всі, хто співпрацює іх сайтом, здадуть тести на вживання наркотиків, а про результати він повідомить окремо у телеграм-каналі.

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У вівторок, 16 січня, у мережі з’явилося відео, в якому журналісти популярного сайту журналістів-розслідувачів Bihus.Info відзначали Новий рік, нібито вживаючи заборонені речовини. Про це повідомило медіа "Народна правда", розмістивши відеоматеріал на своєму YouTube-каналі.

Як стверджується в описі до цього відео, співробітники Bihus.Info наче виїхали у заміський клуб під Києвом, щоб "розслабитися". По словам Бігуса, силовиками були "зафіксовані на прослушку" телефонні домовленості працівників редакції про купівлю тих чи інших заборонених речовин.

Вже через кілька годин після оприлюднення відеоматеріалу засновник Bihus.Info, журналіст Денис Бігус прокоментував цю інформацію, розмістивши допис у власному телеграм-каналі та на YouTube.

"Прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами", — визнав Бігус те, що побачили інші.

Журналіст перепросив перед своїми користувачами та сказав, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків, а про результати він повідомить окремо у телеграм-каналі.

Проте він підкреслив, що у заголовку відео, яке поширила "Народна правда", присутня маніпуляція.

"З опублікованого сьогодні відео зрозуміло: за членами нашої команди стежили близько року. Ймовірно, шукаючи способи дискредитувати редакцію. А коли професійних факапів не знайшли — перейшли на особисте. В результаті — встановили камери у номері дівчат із команди на новорічному корпоративі", — уточнив Бігус.

Реакція влади і колег

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підкреслив, що посвідчення журналіста не може бути підставою для порушення закону.

"Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі… Необхідно з’ясувати, хто і з якою ціллю шпигував та завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ", — додав Юрчишин.

Пізніше із заявою виступила директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк, в якій закликала владу відреагувати на системний тиск на журналістів, згадавши нещодавній напад на журналіста-розслідувача програми "Наші гроші" Юрія Ніколова.

"Це вже друга інформаційна операція щодо журналістів-розслідувачів протягом кількох днів", — додала вона.

Фото: Скріншот

Свою позицію висловив і Ігор Лаченков, блогер та автор телеграм-каналу "Лачен пише", який зауважив, що хвиля медійних і не тільки атак на журналістів — це "прояв слабкості і страху".

"Переслідуючи свої дріб'язкові інтереси, вони (замовники атак. — Ред.) ставлять під удар усю країну", — констатував Лачен.

Що сталося з Юрієм Ніколовим

Напередодні, 15 січня, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що у неділю, 14 січня, до його квартири намагалися потрапити невідомі. Вони налякали його літню матір, а для журналіста залишили численні записки на дверях з вимогами йти служити на передову.

Як заявив пізніше Ярослав Юрчишин, провокація біля квартири Ніколова чітко вкладається "у перешкоджання діяльності журналіста".

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Напад на журналіста Михайла Ткача: поліція Київщини розпочала кримінальне провадження

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомляв, що в центрі Києва, попри комендантську годину, працює заклад Boho Club. Поки в поліції не дізнались, що їм дзвонять журналісти, вони погрожували викликати представників військкомату.