Минобороны закупило продукты питания для военных дороже, чем у Глиняной и Гринкевича, — СМИ

По данным журналиста проекта "Наші гроші" Юрия Николова, цены продуктов в университетских столовых Киева значительно превышают цены для военных частей. Например, обычная питьевая вода в контрактах стоит от 8 до 15 гривен за литр, в то время как у других фирм эта цена составляет 5-7 гривен, а на открытых торгах Минобороны — 3,9 грн.

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По состоянию на 29 декабря Министерство обороны Украины заключило два соглашения с киевскими университетами на сумму 55 миллионов гривен для обеспечения питанием военнослужащих учебных заведений. Однако, стоимость предоставления питания от данных университетов значительно превышает цены других поставщиков продуктов для военных. Об этом 18 января сообщает журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.

Так, Национальный авиауниверситет предоставил счет в размере 4,10 миллионов гривен, а Киевский национальный университет имени Шевченко — 51,45 миллионов гривен. Журналист отметил, что в обоих соглашениях отдельно указаны услуги питания, и отдельно стоимость продуктов по каталогу.

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"Цены каталогов от университетов выше всех других поставщиков продуктов для Минобороны. НАУ выставило Министерству обороны счет на 153 гривен в сутки на одного человека, КНУ — 152,7 грн", — говорится в материале издания.

В тоже время, компания "Гранд консалт", владеющая отелями в Хорватии и принадлежащая Татьяне Глиняной, заключила контракт с Минобороны по цене 117,84 гривны в сутки. Компания "Трейд лайнс ритейл", победившая в тендере МО, предложила цену 105,98 гривны в сутки. Ранее эта фирма была зарегистрирована на Светлану Гринкевич, жену бизнесмена Игоря Гринкевича, который был задержан за попытку дачи взятки следователю.

Сравнительная таблица цен на продукты питания Фото: "Наші гроші"

Цены продуктов в университетских столовых Киева значительно превышают цены для военных частей. Например, обычная питьевая вода в контрактах стоит от 8 до 15 гривен за литр, в то время как у других фирм эта цена составляет 5-7 гривен, а на открытых торгах Минобороны — 3,90.

"Цены фирм Глиняной и Гринкевича существенно ниже потому, что они на открытых торгах конкурировали с другими компаниями за получение контрактов. Тогда как университеты получили свои контракты вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых самих университетов. То есть КНУ и НАУ, которые не относятся к структуре Минобороны, выставили военным прайс, который министерство вынуждено оплачивать", — говорится в материале.

Университеты получили свои контракты без проведения торгов, поскольку они предоставляют питание курсантам в своих столовых. Таким образом, Киевский национальный университет и Национальный авиауниверситет, не являющиеся частью структуры Минобороны, выставили прайс, который министерство вынуждено оплачивать.

Контракт с Минобороны от имени Киевского национального университета имени Шевченко подписывал проректор по административно-хозяйственной работе Олег Федевич, а от Национального авиауниверситета — исполняющий обязанности ректора Владимир Шульга. Все договоры подписаны до 31 марта 2024 года и были заключены Департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. В будущем поставщиков продовольствия будет выбирать Агентство "Государственный оператор тыла" по новой системе торгов, отмечает издание.

Кто такой Юрий Николов

Журналист-расследователь, соучредитель и редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что вечером 14 января неизвестные пытались попасть в его квартиру. По его словам, что неизвестные в форме обклеили дверь квартиры записками, в частности с надписями "предатель", "уклонист".

Фото: Facebook

При этом журналист подчеркнул, что инцидент уже активно распространяется в информационном пространстве. Сразу после нападения на квартиру Николова, как пишет журналист, в телеграм-канале "Карточный Офис" был размещен пост, в котором неизвестные "военные" утверждали, что они приехали на ротацию с передовой, чтобы "передать повестку журналисту". Сам журналист связывает это с расследованием по факту закупок продуктов питания Минобороны по завышенным ценам.

Закупки Минобороны по завышенным ценам и яйца по 17 грн

Напомним, 29 декабря в ГБР сообщили о попытке подкупа со стороны бизнесмена, занимающего одно из ведущих мест среди поставщиков товаров для Министерства обороны. Подозреваемый предприниматель предложил полмиллиона долларов взятки должностному лицу ГБР в обмен на возвращение имущества своих компаний, изъятого в рамках уголовного расследования. По информации журналистов, речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче. По предварительным оценкам, убытки, нанесенные государственному бюджету составляют около 1,2 миллиарда гривен.

Такде напомним, 21 января 2023 года журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором сказано, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных Сил Украины.

2 февраля 2023 года сотрудники ГБР и СБУ задержали предпринимателей, которые присваивали средства, выделенные на питание для армии. Правоохранители подсчитали убытки, которые бизнесмены и сотрудники Минобороны нанесли государству — 4,6 млн грн. Во время обысков у подозреваемых изъяли 1 млн грн наличными.