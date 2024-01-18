500 млн грн за каждого: прокуратура запросила арест с альтернативой залога для семьи Гринкевичей

В Офисе генерального прокурора отметили, что все трое фигурантов дела были задержаны. При этом ранее в Госбюро расследований сообщали, что сына Игоря Гринкевича Романа объявили в розыск.

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Печерский районный суд Киева рассматривает три ходатайства о мере пресечения в деле о поставке некачественной одежды для ВСУ, где фигурируют бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман. Об этом в четверг, 18 января, сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии агентству "Укринформ".

Сторона обвинения запросила арест для трех фигурантов с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен каждому. Надежда Максимец добавила, что в ходатайстве прокурор просит содержания под стражей в связи с экономическим преступлением.

Судебное заседания по избранию меры пресечения для Игоря Гринкевича Фото: УНИАН Судебное заседания по избранию меры пресечения для Игоря Гринкевича Фото: УНИАН

"Это — двое руководителей предприятий и посредник. В ходатайстве прокурор просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку это экономическое преступление, то, соответственно, с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен каждому", — заявила она.

Ходатайство об аресте было направлено в связи с обвинением в поставке некачественной одежды для украинских военных.

Сообщается, что все трое фигурантов были задержаны в соответствии со статьей 208 УПК.

При этом ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что сын Игоря Гринкевича Роман объявлен в розыск.

По данным издания "Суспільне", суд избрал меру пресечения Андрею Колотилу в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 500 млн грн.

Дело Гринкевичей

Напомним, 29 декабря в ГБР сообщили о попытке подкупа со стороны бизнесмена, занимающего одно из ведущих мест среди поставщиков товаров для Министерства обороны. Подозреваемый предприниматель предложил полмиллиона долларов взятки должностному лицу ГБР в обмен на возвращение имущества своих компаний, изъятого в рамках уголовного расследования. По информации журналистов, речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче. По предварительным оценкам, убытки, нанесенные государственному бюджету составляют около 1,2 миллиарда гривен.