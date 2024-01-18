500 млн грн за кожного: прокуратура запросила арешт з альтернативою застави для сім'ї Гринкевичів

В Офісі генерального прокурора зазначили, що всіх трьох фігурантів справи було затримано. Водночас раніше в Держбюро розслідувань повідомляли, що сина Ігоря Гринкевича Романа оголосили в розшук.

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Печерський районний суд Києва розглядає три клопотання про запобіжний захід у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, де фігурують бізнесмен Ігор Гринкевич і його син Роман. Про це в четвер, 18 січня, повідомила прессекретарка Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі агентству "Укрінформ".

Сторона обвинувачення запросила арешт для трьох фігурантів із можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень кожному. Надія Максимець додала, що в клопотанні прокурор просить тримання під вартою у зв'язку з економічним злочином.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу для Ігоря Гринкевича Фото: УНІАН Судове засідання з обрання запобіжного заходу для Ігоря Гринкевича Фото: УНІАН

"Це — двоє керівників підприємств і посередник. У клопотанні прокурор просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки це економічний злочин, то, відповідно, з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень кожному", — заявила вона.

Клопотання про арешт було направлено у зв'язку з обвинуваченням у постачанні неякісного одягу для українських військових.

Повідомляється, що всі троє фігурантів були затримані відповідно до статті 208 КПК.

При цьому раніше в Державному бюро розслідувань повідомили, що сина Ігоря Гринкевича Романа оголошено в розшук.

За даними видання "Суспільне", суд обрав запобіжний захід Андрію Колотилу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 500 млн грн.

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, 29 грудня в ДБР повідомили про спробу підкупу з боку бізнесмена, який посідає одне з провідних місць серед постачальників товарів для Міністерства оборони. Підозрюваний підприємець запропонував півмільйона доларів хабара посадовій особі ДБР в обмін на повернення майна своїх компаній, вилученого в рамках кримінального розслідування. За інформацією журналістів, ідеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича. За попередніми оцінками, збитки, завдані державному бюджету, становлять близько 1,2 мільярда гривень.