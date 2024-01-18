Міноборони закупило продукти харчування для військових дорожче, ніж у Глиняної та Гринкевича, — ЗМІ

За даними журналіста проекту "Наші гроші" Юрія Ніколова, ціни продуктів в університетських їдальнях Києва значно перевищують ціни для військових частин. Наприклад, звичайна питна вода в контрактах коштує від 8 до 15 гривень за літр, тоді як в інших фірм ця ціна становить 5-7 гривень, а на відкритих торгах Міноборони — 3,9 грн.

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Станом на 29 грудня Міністерство оборони України уклало дві угоди з київськими університетами на суму 55 мільйонів гривень для забезпечення харчуванням військовослужбовців навчальних закладів. Однак, вартість надання харчування від даних університетів значно перевищує ціни інших постачальників продуктів для військових. Про це 18 січня повідомляє журналіст проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов.

Так, Національний авіауніверситет надав рахунок у розмірі 4,10 мільйонів гривень, а Київський національний університет імені Шевченка — 51,45 мільйонів гривень. Журналіст зазначив, що в обох угодах окремо вказані послуги харчування, і окремо вартість продуктів за каталогом.

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"Ціни каталогів від університетів вищі за всіх інших постачальників продуктів для Міноборони. НАУ виставило Міністерству оборони рахунок на 153 гривні на добу на одну людину, КНУ — 152,7 грн", — ідеться в матеріалі видання.

Водночас компанія "Гранд консалт", що володіє готелями в Хорватії і належить Тетяні Глиняній, уклала контракт із Міноборони за ціною 117,84 гривні на добу. Компанія "Трейд лайнс рітейл", яка перемогла в тендері МО, запропонувала ціну 105,98 гривні на добу. Раніше ця фірма була зареєстрована на Світлану Гринкевич, дружину бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого затримали за спробу дачі хабаря слідчому.

Порівняльна таблиця цін на продукти харчування Фото: "Наші гроші"

Ціни продуктів в університетських їдальнях Києва значно перевищують ціни для військових частин. Наприклад, звичайна питна вода в контрактах коштує від 8 до 15 гривень за літр, у той час як в інших фірм ця ціна становить 5-7 гривень, а на відкритих торгах Міноборони — 3,90.

"Ціни фірм Глиняної та Гринкевича суттєво нижчі тому, що вони на відкритих торгах конкурували з іншими компаніями за отримання контрактів. Тоді як університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів. Тобто КНУ та НАУ, які не належать до структури Міноборони, виставили військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати", — ідеться в матеріалі.

Університети отримали свої контракти без проведення торгів, оскільки вони надають харчування курсантам у своїх їдальнях. Таким чином, Київський національний університет і Національний авіауніверситет, які не є частиною структури Міноборони, виставили прайс, який міністерство змушене оплачувати.

Контракт із Міноборони від імені Київського національного університету імені Шевченка підписував проректор з адміністративно-господарської роботи Олег Федевич, а від Національного авіауніверситету — виконувач обов'язків ректора Володимир Шульга. Усі договори підписані до 31 березня 2024 року і були укладені Департаментом ресурсного забезпечення Міноборони. У майбутньому постачальників продовольства обиратиме Агентство "Державний оператор тилу" за новою системою торгів, зазначає видання.

Хто такий Юрій Ніколов

Журналіст-розслідувач, співзасновник і редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що ввечері 14 січня невідомі намагалися потрапити в його квартиру. За його словами, невідомі у формі обклеїли двері квартири записками, зокрема з написами "зрадник", "ухилянт".

Фото: Facebook

При цьому журналіст наголосив, що інцидент уже активно поширюється в інформаційному просторі. Одразу після нападу на квартиру Ніколова, як пише журналіст, у телеграм-каналі "Карточный Офис" розмістили пост, у якому невідомі "військові" стверджували, що вони приїхали на ротацію з передової, щоб "передати повістку журналісту". Сам журналіст пов'язує це з розслідуванням за фактом закупівель продуктів харчування Міноборони за завищеними цінами.

Закупівлі Міноборони за завищеними цінами і яйця по 17 грн

Нагадаємо, 29 грудня в ДБР повідомили про спробу підкупу з боку бізнесмена, який посідає одне з провідних місць серед постачальників товарів для Міністерства оборони. Підозрюваний підприємець запропонував півмільйона доларів хабаря посадовій особі ДБР в обмін на повернення майна своїх компаній, вилученого в рамках кримінального розслідування. За інформацією журналістів, ідеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича. За попередніми оцінками, збитки, завдані державному бюджету, становлять близько 1,2 мільярда гривень.

Також нагадаємо, 21 січня 2023 року журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, у якому йдеться про те, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, істотно завищуючи ціни на харчові продукти для Збройних сил України.

2 лютого 2023 року співробітники ДБР і СБУ затримали підприємців, які привласнювали кошти, виділені на харчування для армії. Правоохоронці підрахували збитки, яких бізнесмени і співробітники Міноборони завдали державі — 4,6 млн грн. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 1 млн грн готівкою.