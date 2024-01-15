Постачальниця "яєць за 17" Глиняна вирішила продати готелі в Хорватії після розголосу, — ЗМІ

За даними журналістів, у день продажу Глиняна повідомила, що у неї вкрали сумку з USB-накопичувачем, документами, банківськими картками і 16 000 євро. У поліції поки не змогли підтвердити факт крадіжки.

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Тетяна Глиняна, постачальниця продуктів для українських військових, ухвалила рішення продати свої готелі в хорватському Спліті. Про це повідомляє NV.

На початку року стало відомо про кілька компаній і готелі Глиняної у Спліті. Однак лише через тиждень після розкриття цієї інформації з'явилися відомості про продаж активів у Хорватії.

З осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром трьох хорватських компаній: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o. Ці компанії володіли кількома готелями, включно з бутик-готелем Mirari з 18 кімнатами і рестораном на даху, готелем Ora 4 * з 24 номерами і конгрес-центром, бутик-готелем Luxe 4 * з 30 номерами, рестораном, СПА-центром і конференц-кімнатою, а також готелем Posh 5 * з 6 апартаментами, басейном на даху і СПА-центром.

Через свого адвоката Глиняна визнала, що у неї були бізнес проєкти в Хорватії за підтримки місцевих партнерів протягом останніх 10 років. Однак, згідно з даними господарського суду Спліта, вона продала три готелі 12 січня. Покупцем нібито став місцевий підприємець Діян Яхефендич.

Примітно, що в день продажу Глиняна звернулася в поліцію з повідомленням про крадіжку своєї сумки, комп'ютера і грошей. За неофіційними даними, сумка містила ноутбук, USB, п'ять мобільних телефонів, особисті документи, банківські картки та 16 000 євро. Загальний збиток оцінюють у 27 000 євро. Поліція зазначила, що Глиняна сама повідомила про інцидент, і поки немає підтверджених даних про те, хто стоїть за крадіжкою.

Нагадаємо, 21 січня 2023 року журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, у якому йдеться про те, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, істотно завищуючи ціни на харчові продукти для Збройних Сил України.

2 лютого 2023 року співробітники ДБР і СБУ затримали підприємців, які привласнювали кошти, виділені на харчування для армії. Правоохоронці підрахували збитки, яких бізнесмени і співробітники Міноборони завдали державі — 4,6 млн грн. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 1 млн грн готівкою.