"Причетна держава": експрокурор пояснив, хто міг стежити за командою Bihus.Info (відео)

На думку колишнього головного військового прокурора Віктора Чумака, приватна структура не могла залучити 30 осіб для налаштування стеження за журналістами.

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За командою проєкту з журналістських розслідувань Bihus.Info могли стежити представники державного відомства, які записали на відео деякі деталі корпоративу з можливим вживанням заборонених речовин. Версію, яка пропонує шукати зловмисників всередині державних інституцій, запропонував колишній виконувач обов'язків генерального прокурора (з 6 березня по 17 березня 2020 р.) та ексголовний військовий прокурор (2019—2020 рр.) Віктор Чумак у ефірі телеканалу "Київ 24".

Журналістка телеканалу нагадала, що стеження за журналістами було масштабним — "була ціла постановка" за день до корпоративу та через день після його проведення. Члени команди розслідувачів припускають, що за цим можуть стоять державні спецслужби. Віктор Чумак проаналізував відому інформацію і зазначив, що таке стеження дійсно могло влаштувати якесь відомство, а не приватна структура.

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Експрокурор навів кілька аргументів на користь своєї версії.

По-перше, люди, які встановлювали камери для незаконно стеження, показували свої документи у готельному комплексі. Якщо виявиться, що це документи прикриття, то СБУ за запитом суду зможе легко встановити і відомство, і відповідальних осіб.

"Я дуже сумніваюсь, що усі вони там були з документами прикриття. Але навіть, якщо вони скористались такими документами, то ці документи дуже просто відкриваються відповідними службами за запитом суду. Якщо там є документи прикриття, тоді дійсно можна сказати, що цим займалась якась державна служба".

По-друге, до влаштування стеження залучили багато людей — 30 осіб, повідомив Денис Бігус 19 січня. Подібну кількість людей може легко залучити державне відомство, а для приватної — це проблематично, — запевнив співрозмовник журналістів.

"За обсягом залучених людей все дійсно схоже на те, що це з державних служб хтось постарався. Бо жодна приватна служба не зможе зібрати 30 осіб, а державна може".

Яке саме відомство могло влаштувати подібні заходи стеження, Чумак не пояснив.

Віктор Чумак прокоментував відео з кадрами стеження на Bihus.Info (див. з 2:04:42 від початку, о 18:15)

Віктор Чумак — 65-річний генерал-майор юстиції запасу, який після Революції Гідності у 2014 році був заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Верховної Ради, а перед цим (2012-2014 рр.) очолював цей комітет. Після того, як Володимир Зеленський став президентом України, Чумак був виконувачем обов'язків генерального прокурора, а його наступницею стала Ірина Венедіктову, яку у березні 2020 року затвердили на посаді.

Стеження за журналістами — деталі справи Bihus.Info

Зазначимо, 16 січня у мережі опублікували відеозаписи, на яких кілька членів команди проєкту Bihus.Info начебто вживали заборонені речовини під час новорічного корпоративу. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що цих працівників звільнять, а решту перевірять на наявність слідів вживання наркотиків. Також журналіст заявив, що його команда планує самостійно з'ясувати, хто зробив скандальні кадри.

У СБУ заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом використання пристроїв для незаконного збирання інформації. Працівники служби прибули до готельного комплексу, де відбувався корпоратив, та конфіскували записи камер відеоспостереження, встановлених власниками.

Тим часом журналісти з'ясували, що розміщення незаконних відеокамер здійснили 30 невідомих осіб, які орендували приміщення в етнокомплексі "Українська хата" на околиці Києва. Водночас зауважили, що портал, який опублікував скандальний запис, видалив його з мережі.

Нагадуємо, 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що невідомі особи намагались увірватись до його квартири. 19 січня у ЗМІ розповіли про чергове розслідування журналіста: він дослідив вартість харчування у студентських їдальнях Києва.