"Маємо зачіпки": у Bihus.Infо почали власні пошуки замовників стеження (відео)

Редактор Bihus.Infо Максим Опанасенко впевнений, що незабаром назве імена фігурантів. При цьому не повідомив, чи допомагають у розслідуванні джерела у спецслужбах.

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Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Infо почали власне розслідування, щоб відшукати замовників стеження за колективом. Вони нагадали, що скористаються десятирічним досвідом у подібних справах і вже мають зачіпки. Про хід розслідування розповів редактор Bihus.Infо Максим Опанасенко у коментарі порталу "Київ 24".

Опанасенко зазначив, що особи, які влаштували стеження, мали витратити значні кошти, щоб дістатись всередину готельного номера і встановити відеокамери. При цьому гроші платились не так за організацію прослуховування, а саме за проникнення. Розслідувачі мають схожий досвід, тому знають про особливості такої роботи, зауважив спікер.

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"Весь процес був доволі масштабний і коштовний заради того, що залізти в готельний номер".

Команда Bihus.Infо 10 років займається розслідуваннями корупційних оборудок в органах української влади, нагадав співрозмовник журналістів. На сьогодні вони вже мають кілька зачіпок і скоро зможуть повідомити і прізвища, і структури, які організували стеження.

"Ми маємо низку зачіпок і проводимо власне розслідування. Дуже скоро ми назвемо імена і структури, які цим займались", — підсумував Опанасенко.

У коментарі для порталу NV журналіст не відповів, чи допомагають їм джерела зі спецслужб у з'ясуванні деталей справи. Але зауважив, що він та його колеги почули "безмежну кількість версій, які суперечать одна одній". Як люди, які "думають, що вміють шукати інформацію", вони скористаються зачіпками і зроблять власні висновки.

Стеження за журналістами — деталі справи Bihus.Infо

Зазначимо, 16 січня у мережі з'явився відеозапис, на якому кілька співробітників проєкту Bihus.Infо начебто вживали наркотики під час новорічної вечірки. Крім того, перед тим вони з'ясовували, скільки вони коштують і домовлялись з постачальником.

Відео опублікували у Youtube-каналі видання "Народна правда" — журналісти проаналізували редакцію цього видання і запідозрили, що їх насправді не існує, а є лише фото, згенеровані штучним інтелектом.

Очільник проєкту журналістських розслідувань Денис Бігус відреагував на публікацію. З його слів, він звільнив людей, яких підозрюють у вживанні наркотиків. Також зробить тест на наркотики для решти членів команди. Попередні дані свідчать, що стеження за командою тривало рік — заявив, що з'ясує, хто за це відповідальний.

17 січня у СБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом стеження за журналістами. При цьому зазначили, що поки що не будуть давати правову оцінку діяв людей, які з'явились на відео.

Нагадуємо, 15 січня стало відомо про напад на журналіста-розслідувача Юрія Ніколова: невідомі відшукали його квартиру і наліпили на двері загрозливі повідомлення. У листопаді 2023 про напад повідомив інший журналіст — Михайло Ткач: з його слів, його вдарили біля елітного ресторану в Києві.