Знімала прихована камера: СБУ розслідує факт стеження за співробітниками Bihus.Info з наркотиками

Як зазначили у відомстві, незалежно від того, чим займалися представники медіа на відео, необхідно дати правову оцінку тому, що за ними стежили.

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Служба безпеки України (СБУ) оголосила про початок розслідування за фактом незаконного прослуховування та відеознімання представників журналістського проєкту Bihus.Info. Про це в середу, 17 січня, повідомили у пресцентрі відомства.

Кримінальне провадження було відкрито згідно зі статтею 359 КК України, яка стосується незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації.

СБУ наголосила, що прозора робота незалежних ЗМІ важлива для демократичного розвитку України, і такі факти стеження потребують правової оцінки.

"Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, чи були, чи ні, в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності", — сказано в повідомленні.

Прихована камера зняла, як журналісти Bihus.Info вживали наркотики

16 січня в мережі було опубліковано відео, в якому стверджується, що співробітники Bihus.Info вживають наркотики на корпоративі. Денис Бігус, засновник проєкту, прокоментував ситуацію, заявивши, що всі співробітники пройдуть тести на наркотики, а в команді буде проведено "жорсткі кадрові зміни". Він також попросив вибачення перед аудиторією, визнавши факт незаконного запису і вживання наркотиків кількома членами команди. Бігус заявив, що за його командою стежили близько року.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова висловив занепокоєння і звернеться до СБУ, щоб з'ясувати, хто дав дозвіл на стеження за співробітниками Bihus.Info. Голова комітету, Ярослав Юрчишин, заявив, що це перешкода і тиск, а мовчання з боку правоохоронних органів може грати проти них.