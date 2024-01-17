Снимала скрытая камера: СБУ расследует факт слежки за сотрудниками Bihus.Info с наркотиками

Как отметили в ведомстве, независимо от того, чем занимались представители медиа на видео, необходимо дать правовую оценку тому, что за ними следили.

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о начале расследования по факту незаконного прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info. Об этом в среду, 17 января, сообщили в пресс-центре ведомства.

Уголовное производство было открыто согласно статье 359 УК Украины, которая касается незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств для получения информации.

СБУ подчеркнула, что прозрачная работа независимых СМИ важна для демократического развития Украины, и подобные факты слежки требуют правовой оценки.

"Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, которые касаются оборота наркотических веществ. Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы в соответствии со своей подследственностью", — сказано в сообщении.

Скрытая камера засняла, как журналисты Bihus.Info употребляли наркотики

16 января в сети было опубликовано видео, в котором утверждается, что сотрудники Bihus.Info употребляют наркотики на корпоративе. Денис Бигус, основатель проекта, прокомментировал ситуацию, заявив, что все сотрудники пройдут тесты на наркотики, а в команде будут проведены "жесткие кадровые изменения". Он также извинился перед аудиторией, признав факт незаконной записи и употребления наркотиков несколькими членами команды. Бигус заявил, что за его командой следили около года.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова выразил обеспокоенность и обратится в СБУ, чтобы выяснить, кто дал разрешение на слежку за сотрудниками Bihus.Info. Председатель комитета, Ярослав Юрчишин, заявил, что это препятствие и давление, а молчание со стороны правоохранительных органов может играть против них.