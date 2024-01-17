Слежка за журналистами Bihus.Info: комитет Рады обратится с запросом в СБУ (видео)

Члены комитета Рады по вопросам свободы слова обратились в Офис генпрокурора с запросом об открытии уголовного производства. Нардепы соберутся на заседание из-за нарушения профессиональных прав журналистов, рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратится в СБУ, чтобы выяснить, кто дал разрешение на слежку за журналистами Bihus.Info. Об этом сообщил председатель комитета, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире "Радио Свобода".

"Это точно препятствование, это точно давление, это точно незаконные действия. Но кто их совершал — за это должны отвечать правоохранительные органы. Иначе подозрения, которые уже звучат со всех сторон, что это и были правоохранительные органы в интересах кого-то из представителей власти, будут фактически подтвержденными", — сказал Ярослав Юрчишин.

Он подчеркнул, что молчание СБУ, Нацполиции, Офиса генерального прокурора "скорее играет против них".

По его словам, члены комитета уже обратились в Офис генпрокурора с запросом об открытии уголовного производства. Также планируют направить запрос в СБУ, чтобы выяснить, каким образом и кто дал разрешение на слежку за журналистами. В частности, для таких запросов не нужно собирать комитет, достаточно лишь любого нардепа. Однако уже на основе этих фактов будут работать на уровне комитета, чтобы подойти к вопросу более основательно.

Кроме этого, он отметил, что комитет соберется на заседание не из-за отдельного случая о нарушении профессиональных прав журналистов, а из-за ряда подобных инцидентов — нападение на Михаила Ткача, препятствование работе местной журналистки в Николаеве и провокация против расследователя Юрия Николова.

Слежка за журналистами Bihus.Info: что известно

16 января СМИ разместили видео, в котором журналисты Bihus.Info употребляли наркотики во время новогоднего корпоратива под Киевом. Основатель Bihus.Info, журналист Денис Бигус заявил, что прослушивание и слежка за журналистами были незаконными. По его словам, из опубликованного видео стало понятно, что за членами команды следили около года. В частности, могли искать способы дискредитировать редакцию.

Напомним, 14 января неизвестные пытались попасть в квартиру журналиста-расследователя, соучредителя и редактора сайта "Наши деньги" Юрия Николова. По его словам, это была провокация, целью которой была или дискредитация, давление или просто, чтобы "потроллить".