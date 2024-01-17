Стеження за журналістами Bihus.Info: комітет Ради звернеться із запитом до СБУ (відео)

Члени комітету Ради з питань свободи слова звернулися до Офісу генпрокурора із запитом щодо відкриття кримінального провадження. Нардепи зберуться на засідання через порушення професійних прав журналістів, розповів депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Комітет Верховної Ради з питань свободи слова звернеться до СБУ, аби з'ясувати, хто дав дозвіл на стеження за журналістами Bihus.Info. Про це повідомив голова комітету, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин в ефірі "Радіо Свобода".

"Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв — за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими", — сказав Ярослав Юрчишин.

Він наголосив, що мовчання СБУ, Нацполіції, Офісу генерального прокурора "скоріше грає проти них".

З його слів, члени комітету вже звернулися до Офісу генпрокурора із запитом про відкриття кримінального провадження. Також планують надіслати запит до СБУ, аби з'ясувати, яким чином та хто дав дозвіл на стеження за журналістами. Зокрема, для таких запитів не потрібно збирати комітет, достатньо лише будь-якого нардепа. Проте вже на основі цих фактів працюватимуть на рівні комітету, аби підійти до питання більш ґрунтовно.

Крім цього, він зазначив, що комітет збереться на засідання не через окремий випадок щодо порушення професійних прав журналістів, а через низку подібних інцидентів — напад на Михайла Ткача, перешкоджання роботі місцевої журналістки в Миколаєві та провокація проти розслідувача Юрія Ніколова.

Стеження за журналістами Bihus.Info: що відомо

16 січня ЗМІ розмістили відео, в якому журналісти Bihus.Info вживали наркотики під час новорічного корпоративу під Києвом. Засновник Bihus.Info, журналіст Денис Бігус заявив, що прослуховування та стеження за журналістами були незаконними. З його слів, з опублікованого відео стало зрозуміло, що за членами команди стежили близько року. Зокрема, могли шукати способи дискредитувати редакцію.

Нагадаємо, 14 січня невідомі намагалися потрапити до квартири журналіста-розслідувача, співзасновника та редактора сайту "Наші гроші" Юрія Ніколова. З його слів, це була провокація, метою якої була або дискредитація, тиск чи просто, щоб "потролити".