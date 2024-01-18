"Обратитесь за копиями": СБУ изъяли записи видеокамер отеля, где снимали команду Bihus.Info

Журналисты не получили доступа к видео, на которых можно было бы увидеть лиц, которые устроили слежку. Правоохранители объяснили, что позже они смогут получить записи.

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Работники СБУ первыми добрались до записей камер видеонаблюдения в отеле, в котором незаконно следили за членами проекта Bihus.Info. Журналисты не смогли получить карты памяти — им предложили обратиться на следующий день и получить копии. О первых шагах расследования на месте событий рассказали на портале проекта.

Журналисты сообщили, что СБУ первыми прибыли в загородный гостиничный комплекс под Киевом, где снимали видео с возможным употреблением наркотических веществ. Правоохранители изъяли жесткие диски камер видеонаблюдения, а также сами камеры.

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Журналистам не дали возможности просмотреть записи, отметили на портале. При этом следователи объяснили, что не могут это сделать, потому что доказательства по делу уже "упаковали в сейф-пакет". Однако есть способ узнать, что зафиксировали камеры — для этого нужно появиться в СБУ на следующий день и получить копии.

Также в статье рассказали, что правоохранители открыли уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса — "незаконное использование технических средств получения информации". Отметим, наказание по этой статье — от штрафа до тюремного заключения на срок до 10 лет.

На портале указали, что журналисты обратились в Национальную полицию об открытии дела по другим статьям Уголовного кодекса, но производство еще не зарегистрировали.

Слежка за журналистами — детали дела Bihus.Info

Отметим, 16 января на Youtube-канале "Народная правда" опубликовали видео, на котором сотрудники проекта Bihus.Info якобы употребляют наркотические вещества. Также есть аудиозаписи разговоров, на которых эти же люди договариваются с поставщиком.

Основатель проекта Денис Бигус заявил, что примет меры в отношении работников, которых подозревают в употреблении наркотиков. Также проверит других членов команды, не имеют ли они такой склонности. Члены команды Bihus.Info заверили, что самостоятельно проведут расследование и вскоре будут знать и людей, и структуры, которые устроили слежку за журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 января заявил, что давить на журналистов нельзя. Также политик подчеркнул, что СБУ отыщет ответственных за это лиц.