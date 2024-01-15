Рассказавший о коррупции в Минобороны журналист сообщил о запугивании и давлении (фото)

По словам Юрия Николова, накануне некие лица устроили скандал его соседям и матери, которая лечилась от онкологии. Автор расследований о случаях коррупции упомянул, что один из его сыновей находится в Авдеевке, а внук — под Купянском.

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Журналист-расследователь Юрий Николов, автор статей о госзакупках и возможных случаях коррупции в Минобороны, рассказал о попытках давления на него. Неизвестные пытались ворваться в жилье журналиста и выкрикивали оскорбления. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками", — говорится в посте.

По словам Николова, накануне некие граждане устроили скандал его матери и соседям, когда его не было дома. Испугали пожилую мать, которая после лечения от онкологического заболевания живет вместе с ним. Он также упомянул о том, что один из его сыновей находится сейчас в Авдеевке, а внук — в районе Купянска.

Журналист также отметил, что по прошествии 15 минут после этого случая в одном из русскоязычных пабликов уже был пост с фотографией двери его квартиры.

Скриншот поста

"Я даже не знаю какому д*генерату пришла в голову такая идея по запугиванию журналиста. Год назад Резников просил СБУ открыть дело по подрыву обороноспособности по моей статье о коррупции на военных закупках", — написал автор, добавив, что за время полномасштабного вторжения это был, пожалуй, единственный случай, когда на него пытались надавить.

Скриншот поста журналиста

По его словам, по сравнению с Украиной в России больше страдают журналисты-расследователи, которые обличают коррупционеров. После скандальных публикаций о возможной коррупционной деятельности в Минобороны уволили главу ведомства Алексея Резникова, а автор резонансных материалов остался на свободе.

Но сейчас, допускает Николов, положение может измениться не в пользу свободы прессы.

"Интересно: чтоб что? Чтобы я завалил п***ак и прекратил разоблачать рукозадых коррупционеров? Такой себе расчет", — объяснил Николов.

Напомним, что в июне прошлого года Юрий Николов писал о том, как подрядчики-уголовники в Киеве завышают цены на ремонт укрытий.

Также сообщалось, что в начале прошлого года журналист сравнивал цены на продукты для ВСУ и пограничников.