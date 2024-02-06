Поступки отдельных лиц не могут бросать тень на каждого в СБУ: Малюк отреагировал на скандал с Bihus.info

Глава спецслужбы во время доклада в Раде заверил, что из-за соответствующей ситуации со слежкой за журналистами уже состоялся ряд кадровых решений.

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Депутаты 6 февраля приняли решение о вызове главы Службы безопасности Украины (СБУ) в Верховную Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info. Василий Малюк отметил, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Кроме того, по словам главы СБУ, он направил представление на увольнение руководителя Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности, а президент Украины Владимир Зеленский еще 31 января подписал соответствующий указ.

"Моя позиция однозначна — не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех собратьев из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание", — подчеркнул Малюк.

Скандал со слежкой за Bihus.info: детали

16 января в сети опубликовали видео с членами редакции Bihus.Info, которые употребляли наркотики. Журналисты выяснили, что сотрудники СБУ следили за редакцией, когда та отдыхала в комплексе перед новым годом. Спецназовцы установили скрытые камеры в номерах СМИ. Уволенный начальник Департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко не опроверг свое участие и Департамента в операции.

Позже экс-прокурор Виктор Чумак объяснил, кто мог следить за командой Bihus.Info. По его словам, частная структура не могла привлечь 30 человек для настройки слежки журналистов.

3 февраля нардеп Николай Тищенко рассказал, что за журналистами следили сотрудники СБУ. По его словам, уволенный Роман Семенченко является "золотым фондом" СБУ, а чтобы воспитать профессионала такого уровня, нужно от 15 до 20 лет.

5 февраля украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Романа Семенченко уволили с должности главы Департамента защиты национальной государственности СБУ из-за слежки за редакцией Bihus.Info.

Недавно редактор проекта Алиса Юрченко заявила, что во время подготовки материала о прослушивании команды Bihus.Info сотрудниками Службы безопасности Украины журналисты продолжали фиксировать неизвестных лиц, которые пытались вести слежку за ними.