Вимагають пояснень: нардепи викликають голову СБУ щодо скандалу з Bihus.info

Переважна більшість нардепів зі "Слуги народу" погодились поспілкуватись з головою СБУ Василем Малюком. Однак частина фракції була або проти, або утрималась.

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Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк має з'явитись до Верховної Ради та пояснити ситуацію щодо стеження за журналістами проєкту Bihus.info, за яким, як заявили журналісти-розслідувачі, може стояти один з підрозділів відомства. Про рішення парламентарів повідомив в Telegram-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

У дописі політика вказується, що кілька слів про ситуацію з Bihus.info сказав голова комітету зі свободи слова, нардеп від партії "Голос", Ярослав Юрчишин. Тез його виступу Железняк не навів. Однак зазначив, що після цього автор повідомлення запропонував народним обранцям викликати голову СБУ, щоб він пояснив обставини справи.

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Скандал зі стеженням за Bihus.info: у СБУ відреагували на нове розслідування ЗМІ (скриншот)

Нардепи прислухались до пропозиції та віддали за це 159 голосів.

Також представник "Голосу" опублікував світлину, на якій видно розподіл голосів щодо виклику очільника спецслужби. Переважна більшість голосів "за" надійшла від фракції "Слуга народу" — 94 голоси. Втім, саме представники цієї політичної сили дали два голоси "проти" і ще 11 — "утримались".

Верховна Рада - голосування щодо Василя Малюка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також розповів про голосування щодо виклику Малюка, а також про спілкування з нардепом від "слуг народу" Миколою Тищенком. Зокрема, зі слів Гончаренка, Тищенко пропонує очільнику проєкту Денису Бігусу "працювати в полях", а не займатись розслідуваннями.

Гончаренко - про ситуацію з Bigus.info Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Скандал з Bihus.info — деталі

Зазначимо, 16 січня 2024 року на Youtube-каналі порталу "Народна правда" опублікували відео з кадрами стеження за командою проєкту Bihus.info. На відео видно, як деякі члени команди начебто вживають наркотичні речовини, а перед цим телефонують продавцю і домовляються про купівлю заборонених речовин. Керівник проєкту, Денис Бігус, опублікував заяву, у якій пояснив, що проведе власне розслідування інциденту, тим часом як фігурантів відео буде звільнено. У СБУ також повідомили, що відкривають кримінальне провадження.

Згідно з першими даними журналістів, за командою проєкту стежили 30 людей, які встановили камери у номерах готелю, де відбувався новорічний корпоратив. Серед версій — стеження влаштували або працівники спецслужб, або працівники компаній, які займаються подібними справами.

5 лютого Десни Бігус опублікував результати розслідування. Журналісти назвали імена та прізвища працівників одного з підрозділів СБУ, причетних до встановлення камер у готелі. Люди, названі розслідувачами, є співробітниками Управління "М" у Департаменті захисту національної державності СБУ.

6 лютого представники проєкту заявили, що за журналістами продовжують стежити невідомі особи. Також стало відомо, що керівника департаменту Романа Семенченка було звільнено за поданням Малюка та за підписом відповідного указу президента України Володимира Зеленського.