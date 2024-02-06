Помічали "шпигунів" під офісом: у Bihus.Info заявили, що стеження за ними продовжилося (відео)

Журналісти помічали автомобілі з фейковими номерними знаками й "топтунів" навколо офісної будівлі, заявила редакторка проєкту Аліса Юрченко.

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Під час підготовки матеріалу про прослуховування команди Bihus.Info працівниками Служби безпеки України журналісти продовжували фіксувати невідомих осіб, які намагалися вести стеження за ними. Про це заявила редакторка проєкту Аліса Юрченко в ефірі "Радіо Свобода".

Зокрема, за словами Юрченко, команда Bihus.Info продовжувала помічати "шпигунів під офісом".

"Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на запитання, чому вони заблукали та просто намотують круги навколо офісу", — запевняє редакторка.

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Як додала Юрченко, журналісти Bihus.Info продовжували помічати й автомобілі з фейковими номерними знаками.

"Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, усе це продовжувалося. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно, так", — розповіла вона.

Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за редакцією, Юрченко назвала це "грандіозним порушенням" прав людини, втручанням у приватне життя й тиском на редакцію. Однак хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть.

Скандал зі стеженням за Bihus.info: деталі

16 січня в мережі опублікували відео з членами редакції Bihus.Info, які вживали наркотики. Журналісти з'ясували, що співробітники СБУ стежили за редакцією, коли та відпочивала в комплексі перед новим роком. Спецпризначенці встановили приховані камери в номерах ЗМІ. Звільнений начальник Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко не спростував свою участь і Департаменту в операції.

Пізніше експрокурор Віктор Чумак пояснив, хто міг стежити за командою Bihus.Info. За його словами, приватна структура не могла залучити 30 осіб для налаштування стеження журналістів.

3 лютого нардеп Микола Тищенко розповів, що за журналістами стежили співробітники СБУ. За його словами, звільнений Роман Семенченко є "золотим фондом" СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років.

5 лютого український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Романа Семенченка звільнили з посади голови Департаменту захисту національної державності СБУ через стеження за редакцією Bihus.Info.