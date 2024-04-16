Ехал и не тормозил: ГБР отчиталось о смертельном ДТП с участием нардепа Николаенко

Следствие установило, что если бы народный депутат сбавил скорость — 18-летняя девушка имела бы возможность перебежать дорогу. Дело направили в суд — нардепу грозит до 8 лет лишения свободы.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как народный депутат из фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко превысил скорость на 40-50 км/ч, перемещаясь в пределах села. Если бы он притормозил, то не произошло бы смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором погибла 18-летняя девушка. Выводы расследования по делу Николаенко опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследования (ГБР).

В объяснении ГБР говорится об обстоятельствах инцидента, который произошел 3 ноября 2023 года на Житомирской трассе в селе Березовка. Следователи получили записи с камер видеонаблюдения, установленных на трассе "Киев-Чоп". На записях видно, как автомобиль нардепа "несется" с превышением скорости и, не тормозя, "влетает" в село. После этого авто на полной скорости сбивает девушку, которая от мощного удара получила травмы, несовместимые с жизнью.

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Пресс-служба бюро указала, что при условии уменьшения скорости смерти потерпевшей можно было бы избежать.

"Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточных мер для уменьшения скорости или остановки транспортного средства. Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей перебежать дорогу", — говорится в статье на портале ГБР.

Следствие по делу нардепа завершено и направлено в суд. Фигурант подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения). Если суд признает его вину, то может отправить в тюрьму на срок до восьми лет.

В заметке пресс-службы ГБР не указывается имя подозреваемого нардепа. Лишь указывают, что с 2022 по 2023 гг. он получил 22 штрафа за превышение скорости. Ранее Фокус писал, что речь идет об Андрее Николаенко — фигурант подтвердил, что находился за рулем авто в момент ДТП.

ДТП Николаенко — детали

Отметим, смертельное ДТП произошло утром 3 ноября 2023 года. На фотографиях с места событий можно увидеть автомобиль Mercedes-Benz GLE 300D, который сбил человека — заметно большую вмятину на капоте. Правоохранители сообщили о гибели потерпевшей. Инцидент на трассе признал нардеп Андрей Николаенко: на странице Facebook он заверил, чтобы был трезвым и не нарушил правил дорожного движения.

Через несколько дней СМИ сообщили, что за 40 мин. до смертельного столкновения политик получил штраф за превышение скорости — двигался со скоростью более 160 км/ч. О его склонности к таким нарушениям рассказали ГБР. На судебном заседании, которое состоялось в декабре 2023 года, нардепу изменили меру пресечения: он вышел на свободу под личное обязательство.

Напоминаем, 13 апреля Высший совет правосудия обнародовал запись ДТП с участием судьи Алексея Тандыра, в результате которого погиб 23-летний нацгвардеец. В феврале СМИ рассказали, что судья получил дополнительные выплаты от государства в размере 400 тыс. грн