Столкнулись 6 авто: под Киевом произошло масштабное ДТП (фото)
Водитель грузовика MAN заснул за рулем и спровоцировал серьезное ДТП на трассе. В аварии пострадали и госпитализированы 8 человек.
Масштабное ДТП произошло сегодня, 14 апреля, под Киевом. На Брест-Литовском шоссе столкнулись 6 автомобилей и пострадали 8 человек. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.
Авария произошла фактически на въезде в Киев — на 17 км Брест-Литовского шоссе. Следователям полиции удалось установить, что спровоцировал ее грузовик MAN, который ехал в сторону столицы. Его водитель заснул за рулем и авто влетело в заднюю часть микроавтобуса Mercedes Sprinter.
Удар был настолько сильным, что Mercedes потерял управление и протаранил еще четыре автомобиля — Hyundai Accent, Renault Scenic, Smart fortwo и Subaru Forester.
В ДТП пострадали восемь пассажиров Mercedes Sprinter в возрасте от 26 до 83 лет. Они были госпитализированы. Автомобили, которые попали в ДТП, получили серьезные повреждения.
Водителя MAN полицейские задержали. По предварительным данным, 53-летний мужчина был трезв. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее Фокус рассказывал, что 13-летний подросток похитил и разбил суперкар Lamborghini.
Также мы писали, что коллекционный Packard 1939 года утопили во время фотосессии.