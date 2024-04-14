Зіштовхнулися 6 авто: під Києвом сталася масштабна ДТП (фото)

Водій вантажівки MAN заснув за кермом і спричинив серйозну ДТП на трасі. У аварії постраждали та госпіталізовані 8 осіб.

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Масштабна ДТП сталася сьогодні, 14 квітня, під Києвом. На Брест-Литовському шосе зіштовхнулися 6 автомобілів і постраждали 8 осіб. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Аварія сталася фактично на в’їзді до Києва – на 17 км Брест-Литовського шосе. Слідчим поліції вдалося встановити, що спровокувала її вантажівка MAN, яка їхала у бік столиці. Її водій заснув за кермом і авто влетіло у задню частину мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Водій вантажівки заснув за кермом і спровокував аварію Фото: Поліція Києва

Удар був настільки сильним, що Mercedes втратив керування й протаранив ще чотири автівки – Hyundai Accent, Renault Scenic, Smart fortwo та Subaru Forester.

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У ДТП постраждали вісім пасажирів Mercedes Sprinter у віці від 26 до 83 років. Їх було госпіталізовано. Автомобілі, які потрапили в ДТП, отримали серйозні ушкодження.

У ДТП постраждали 8 осіб Фото: Поліція Києва

Водія MAN поліцейські затримали. За попередніми даними, 53-річний чоловік був тверезим. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.

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