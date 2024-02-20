Судье Тандыру, сбившему нацгвардейца, насчитали почти 400 тысяч зарплаты, — СМИ (таблица)

По данным ГСА, несколько месяцев судья не получал ничего, однако потом ему выплатили значительно большую сумму за оклад. Журналисты предполагают, что Алексею Тандыру насчитали незаконные надбавки.

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Судье Алексею Тандыру, который обвиняется в смертельном ДТП на блокпосте, продолжали выплачивать зарплату с надбавками. Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы Территориального управления Государственной судебной администрации (ГСА) в Киевской области сообщили в издании Watchers 20 февраля.

Фиксированный оклад судьи в 2023 году составлял 63 060 гривен. Однако Тандыру дополнительно начисляли выплату за выслугу лет, надбавки за ученую степень и за пребывание на административной должности в суде, выплаты за командировки и больничный.

В январе и феврале 2023 года судье начислили зарплату в размере более 104 тысяч гривен (без вычета налогов и сборов). В марте и апреле Тандыр получил другую сумму, а в мае ему снова насчитали более 104 тысяч.

В июне начисления были отрицательными, с июля по октябрь они вообще не проводились. Однако уже в ноябре Тандыру снова выплатили зарплату. Только в качестве оклада он должен был получить более 389 тысяч гривен.

"А общая сумма начисленной заработной платы за этот месяц 2023 года составила 397 483 гривны (без налогов и сборов)", — отметили в СМИ.

В Макаровском райсуде Киевской области журналистам рассказали, что по закону судья, который не осуществляет правосудие, не имеет права на получение доплат к окладу. В то же время с 29 мая 2023 года оклад Тандыра составляет 63 060 гривен.

"Однако в начисленной Тандыру зарплате за ноябрь 2023 года мы видим начисления за выслугу лет, а также надбавки за научную степень и за пребывание на административной должности. Только в декабре Тандыру начинают выплачивать "голый" оклад в 63 060 гривен без надбавок", — подчеркнули в издании.

Начисления судье Алексею Тандыру Фото: Watchers

В чем обвиняется Алексей Тандыр?

Примерно в полночь 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Сообщалось, что водитель машины Lexus сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии на блокпосту.

По данным СМИ, нацгвардеец заметил движение автомобиля на большой скорости и пошел ставить фишку, чтобы остановить водителя для проверки документов. За рулем был судья Алексей Тандыр.

Фото с места ДТП Фото: Киевская городская прокуратура

Впоследствии журналисты передавали, что Тандыр пытался махлевать с анализами. Он сдал вместо мочи воду, затянув экспертизу. В слюне судьи обнаружили алкоголь.

Жена погибшего нацгвардейца Анна Бондаренко рассказала, что получала анонимные переводы на свою карточку. В общем ей перевели 18 тысяч гривен. Узнав, что эти деньги от семьи Тандыра, женщина вернула их адвокатам.