Ехал пьяным на Lexus: в Киеве судья сбил насмерть военного Нацгвардии (фото, видео)

По данным ГБР, глава одного из райсудов Киевской области отказался от проверки на состояние опьянения. Речь идет о судье Алексее Тандыре, он хотел быстро проскочить блокпост, уточняют журналисты.

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В Киеве около полуночи 26 мая произошла дорожная авария со смертельным исходом — судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram.

ДТП случилось на блокпосту в Киеве. Глава одного из райсудов Киевской области совершил наезд на нацгвардейца, в результате он погиб на месте от полученных травм.

Судью задержали, от проведения проверки на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался, указали в ГБР.

"Принимаются процессуальные меры по принудительному изъятию биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы", — заявило ведомство.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Cобеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о судье Алексее Тандыре. Он ехал на автомобиле Lexus по проспекту Берестейскому и насмерть сбил 23-летнего военного.

Источники говорят, что судья находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Виновника ДТП уже задержали.

"РБК-Украина" со ссылкой на источник уточняет, что нацгвардеец увидел быстро едущую машину. Он пошел ставить фишку, чтоб остановить и проверить документы у водителя.

Макаровский суд, Нацполиция и МВД пока не комментировали ситуацию.

Напомним, что недавно подозрение в совершении ДТП с тяжелыми последствиями получила депутат Киевского городского совета. СМИ указывали, что речь идет о Ярине Арьевой, которая якобы была под воздействием наркотических веществ.

Фокус 22 мая писал, как автомобиль "Аурус", закрепленный за патриархом Кириллом, попал в ДТП в Москве. В результате пострадал один человек.