Судді Тандиру, що збив нацгвардійця, нарахували майже 400 тисяч зарплати, — ЗМІ (таблиця)

За даними ДСА, декілька місяців суддя не отримував нічого, однак потім йому виплатили значно більшу суму за оклад. Журналісти припускають, що Олексію Тандиру нарахували незаконні надбавки.

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Судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у смертельній ДТП на блокпості, продовжували виплачувати зарплатню з надбавками. Про це з посиланням на відповідь пресслужби Територіального управління Державної судової адміністрації (ДСА) у Київській області повідомили у виданні Watchers 20 лютого.

Фіксований оклад судді у 2023 році становив 63 060 гривень. Однак Тандиру додатково нараховували виплату за вислугу років, надбавки за науковий ступінь та за перебування на адміністративній посаді в суді, виплати за відрядження і лікарняний.

У січні та лютому 2023 судді нарахували зарплату у розмірі понад 104 тисячі гривень (без відрахування податків та зборів). У березні та квітні Тандир отримав іншу суму, а у травні йому знову нарахували понад 104 тисячі.

У червні нарахування були відʼємними, з липня по жовтень вони взагалі не проводились. Однак вже у листопаді Тандиру знову виплатили зарплату. Лише як оклад він мав отримати понад 389 тисяч гривень.

"А загальна сума нарахованої заробітної плати за цей місяць 2023 року становила 397 483 гривні (без податків та зборів)", — зазначили у ЗМІ.

У Макарівському райсуді Київської області журналістам розповіли, що за законом суддя, який не здійснює правосуддя, не має права на отримання доплат до окладу. Водночас з 29 травня 2023 року оклад Тандира становить 63 060 гривень.

"Однак у нарахованій Тандиру зарплаті за листопад 2023 року ми бачимо нарахування за вислугу років, а також надбавки за науковий ступінь та за перебування на адміністративній посаді. Лише у грудні Тандиру починають виплачувати "голий" оклад у 63 060 гривень без надбавок", — підкреслили у виданні.

Нарахування судді Олексію Тандиру Фото: Watchers

У чому обвинувачується Олексій Тандир?

Приблизно опівночі 26 травня у Києві сталася смертельна ДТП. Повідомлялось, що водій машини Lexus збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії на блокпості.

За даними ЗМІ, нацгвардієць помітив рух автівки на великій швидкості та пішов ставити фішку, щоб зупинити водія для перевірки документів. За кермом був суддя Олексій Тандир.

Фото з місця ДТП Фото: Київська міська прокуратура

Згодом журналісти передавали, що Тандир намагався махлювати з аналізами. Він здав замість сечі воду, затягнувши експертизу. У слині судді виявили алкоголь.

Дружина загиблого нацгвардійця Анна Бондаренко розповіла, що отримувала анонімні перекази на свою картку. Загалом їй переказали 18 тисяч гривень. Дізнавшись, що ці гроші від родини Тандира, жінка повернула їх адвокатам.