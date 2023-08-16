Родина судді Тандира переказала гроші вдові збитого нацгвардійця: жінка від них відмовилася

Загалом вдова бійця НГУ отримала 4 анонімних перекази грошей на свою картку, а коли дізналася від кого вони, вирішила їх повернути.

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Дружина збитого на блокпості в Києві суддею ОлексіємТандиром нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна знайшла на своєму рахунку анонімні перекази. З'ясувалося, що їх робили родичі обвинувачуваного. Про це вона розповіла "Бабелю".

Про гроші від родини судді жінка дізналася під час судового засідання, коли адвокат Олексія Тандира заявив, що обвинувачений підтримав матеріально родину загиблого і готовий це робити далі. Перекази коштів родині загиблого, за його словами, робила дружина судді.

Анна Бондаренко розповіла, що дійсно на її банківську картку надійшли 4 анонімні перекази 30 травня та 1 червня на загальну суму ― 18 тисяч гривень. Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, жінка вирішила їх повернути адвокатам судді.

"Мені потрібно тільки одне — щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя", — сказала Анна.

Наприкінці червня дружина Олексія Тандира Людмила телефонувала Анні і пропонувала зустрітися без адвокатів і свідків, щоб передати їй гроші, втім жінка відмовилася.

Нагадаємо, що у ексголови Макарівського районного суду Олексія Тандира заявили про переказ грошей дружині загиблого в ДТП бійця Нацгвардії. Вдова заперечує цей факт.

Раніше повідомлялося, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину. У такий спосіб він намагався змахлювати з аналізами, щоб приховати, що на момент смертельної ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

26 травня на блокпосту в Києві сталася смертельна ДТП. Суддя Макарівського суду збив на блокпосту військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка. Чоловік помер на місці від отриманих травм. Винуватця ДТП Олексія Тандира затримали. Він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.