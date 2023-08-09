Замість сечі здав воду: суддя Тандир, який насмерть збив бійця НГУ, махлював з аналізами

Під час судового засідання у справі прокурор заявив, що Олексій Тандир шахраював з аналізами й зачитав висновок експертизи, який це підтвердив.

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Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину. У такий спосіб він намагався змахлювати з аналізами, щоб приховати, що на момент смертельної ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це пише "Бабель".

За словами адвоката родини загиблого Віталія Сердюка, трюк з аналізами затягнув час проведення експертизи — вона тривала понад 2 місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю. Далі їх дослідили і виявили, що замість сечі суддя здав воду, а також слину — у ній і виявили алкоголь.

Під час судового засідання у справі прокурор підтвердив, що Олексій Тандир махлював з аналізами і зачитав висновок експертизи, який це підтвердив.

Адвокат Тандира стверджує, що ознайомився з результатами експертизи на алкоголь, і каже, що ані в крові, ані в сечі алкоголю не знайшли.

9 серпня суд розглядав, чи залишати Олексія Тандира в СІЗО. Як повідомляє "Суспільне", зрештою суддя відхилив апеляцію на запобіжний захід Олексію Тандиру та залишив його під вартою до 26 серпня без права внесення застави.

Нагадаємо, що судово-психологічна експертиза засвідчила, що суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння, коли збив на смерть на блокпосту нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Раніше повідомлялося, що 26 травня на блокпосту в Києві сталася смертельна ДТП. Суддя збив військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка, і той помер на місці від отриманих травм. Винуватця ДТП Олексія Тандира затримали. Він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

27 травня Печерський суд Києва почав розгляд справи судді. Під час засідання Тандир заявив, що не вважає себе винним у трагедії.