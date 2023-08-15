Адвокатка екссудді Тандира заявила про допомогу родині жертви після ДТП: вдова все заперечує

Анна Бондаренко, яка втратила чоловіка через аварію з екссуддею Макарівського району, не готова приймати жодних грошей. Єдина її вимога — справедливий вирок.

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В ексголови Макарівського районного суду Олексія Тандира заявили про перерахування грошей дружині загиблого в ДТП бійця Нацгвардії. Вдова заперечує цей факт. Про це йдеться в матеріалі "Суспільне" від 15 серпня.

За інформацією від адвоката Олексія Тандира, його дружина нібито анонімно перекинула гроші на рахунок постраждалої сім'ї як компенсацію.

"У них є квитанції, вони пред'являть їх. Щоб не було видно, що це від нього, щоб не перерахували назад. Наскільки мені відомо, не тільки дружині, а й родичами на зазначені картки", — каже юрист Ірина Бовнегра.

Окремо було зазначено, що у сім'ї потерпілого дізнаються, чи готові вони надати квитанцію про перерахування коштів на рахунок. При цьому, якщо будуть додаткові запитання щодо отримання грошей у суді або у потерпілої сторони — всі докази нібито є і вони будуть оприлюднені.

ДТП із суддею Макарівського району: позиція вдови

Дружина загиблого військовослужбовця Анна Бондаренко спростовує інформацію про те, що Олексій Тандир або його представники перерахували фінансову допомогу на рахунок.

"Я одразу зателефонувала в банк, попросила, щоб перевірили, чи є якісь (нарахування, — ред.). Хоча я ж сама бачу, бо на телефоні сповіщення. Жодних великих переказів у мене на карту не було зараховано. Ні анонімних, ні від будь-яких фізичних осіб", — ідеться в повідомленні.

Також Ганна Бондаренко поділилася інформацією про те, що їй телефонувала особисто дружина Олексія Тандира і пропонувала зустрітися, щоб вирішити питання без судового втручання. Їй було відмовлено, адже єдине, чого потребує дружина загиблого, — справедливий вирок, і жодні гроші їй не потрібні.

"Жодних зустрічей із вами у нас не буде без адвокатів і кошти мені ваші взагалі, в принципі, не потрібні. Мені потрібно, щоб ваш чоловік сидів. Усе. Якби я навіть побачила, що якби якісь кошти надійшли мені від цієї людини, я б у ту саму хвилину їх зняла, я б із Фінляндії прилетіла, але я б повернула", — підсумувала вдова.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що на блокпосту в Києві сталася смертельна ДТП. Суддя збив військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка, і той помер на місці від отриманих травм. Винуватця ДТП Олексія Тандира затримали. Він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

11 липня судово-психологічна експертиза засвідчила, що суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння.