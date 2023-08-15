Адвокат экс-судьи Тандыра заявил о помощи семье жертвы после ДТП: вдова все отрицает

Анна Бондаренко, которая потеряла мужа из-за аварии с экс-судьей Макаровского района, не готова принимать никакие деньги. Единственное её требование — справедливый приговор.

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У экс-главы Макаровского районного суда Алексея Тандыра заявили о перечислении денег жене погибшего в ДТП бойца Нацгвардии. Вдова отрицает этот факт. Об этом говорится в материале "Суспiльне" от 15 августа.

По информации от адвоката Алексея Тандыра, его жена якобы анонимно перекинула деньги на счет пострадавшей семьи в качестве компенсации.

"У них есть квитанции, они предъявят их. Чтобы не было видно, что это от него, чтобы не перечислили назад. Насколько мне известно, не только жене, но и родственниками на указанные карточки", — говорит юрист Ирина Бовнегра.

Отдельно было отмечено, что у семьи пострадавшего узнают, готовы ли они предоставить квитанцию о перечислении средств на счет. При этом, если будут дополнительные вопросы о получении денег в суде или у потерпевшей стороны — все доказательства якобы есть и они будут обнародованы.

ДТП с судьей Макаровского района: позиция вдовы

Жена погибшего военнослужащего Анна Бондаренко опровергает информацию о том, что Алексей Тандыр или его представители перечислили финансовую помощь на счет.

"Я сразу позвонила в банк, попросила, чтобы проверили, есть ли какие-то (начисления, – ред.). Хотя я же сама вижу, потому что на телефоне оповещения. Никаких больших переводов у меня на карту не было засчитано. Ни анонимных, ни от каких-либо физических лиц", — говорится в сообщении.

Также Анна Бондаренко поделилась информацией о том, что ей звонила лично супруга Алексея Тандыра и предлагала встретиться, чтобы решить вопрос без судебного вмешательства. Ей было отказано, ведь единственное в чем нуждается жена погибшего — справедливый приговор, и никакие деньги ей не нужны.

"Никаких встреч с вами у нас не будет без адвокатов и средства мне ваши вообще, в принципе, не нужны. Мне нужно, чтобы ваш муж сидел. Все. Если бы я даже увидела, что если какие-то средства поступили мне от этого человека, я бы в ту же минуту их сняла, я бы из Финляндии прилетела, но я бы вернула", – подытожила вдова.

Напомним, 26 мая сообщалось, что на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко, и тот скончался на месте от полученных травм. Виновника ДТП Алексея Тандыра задержали. Он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

11 июля судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.