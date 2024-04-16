Їхав і не гальмував: ДБР відзвітувало про смертельну ДТП за участю нардепа Ніколаєнка

Слідство встановило, що якби народний депутат зменшив швидкість — 18-річна дівчина мала би змогу перебігти дорогу. Справу скерували до суду — нардепу загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Камери відеоспостереження зафіксували, як народний депутат із фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко перевищив швидкість на 40-50 км/год., переміщуючись у межах села. Якби він пригальмував, то не сталося б смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в якій загинула 18-річна дівчина. Висновки розслідування у справі Ніколаєнка опублікувала пресслужба Державного бюро розслідування (ДБР).

У поясненні ДБР ідеться про обставини інциденту, який стався 3 листопада 2023 року на Житомирській трасі у селі Березівка. Слідчі отримали записи з камер відеоспостереження, встановлених на трасі "Київ-Чоп". На записах видно, як автомобіль нардепа "несеться" з перевищенням швидкості і, не гальмуючи, "влітає" у село. Після цього авто на повній швидкості збиває дівчину, яка від потужного удару отримала травми, несумісні з життям.

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Пресслужба бюро вказала, що за умови зменшення швидкості смерті потерпілої можна було б уникнути.

"Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості або зупинки транспортного засобу. Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій перебігти дорогу", — ідеться у статті на порталі ДБР.

Слідство у справі нардепа завершено і спрямовано до суду. Фігурант підозрюється у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху). Якщо суд визнає його вину, то може відправити в тюрму на термін до восьми років.

У дописі пресслужби ДБР не вказується ім'я підозрюваного нардепа. Лише вказують, що з 2022 по 2023 рр. він отримав 22 штрафи за перевищення швидкості. Раніше Фокус писав, що ідеться про Андрія Ніколаєнка — фігурант підтвердив, що перебував за кермом авто у момент ДТП.

ДТП Ніколаєнка — деталі

Зазначимо, смертельна ДТП сталось зранку 3 листопада 2023 року. На світлинах з місця подій можна побачити автомобіль Mercedes-Benz GLE 300D, який збив людину — помітно велику ум'ятину на капоті. Правоохоронці повідомили про загибель потерпілої. Інцидент на трасі визнав нардеп Андрій Ніколаєнко: на сторінці Facebook він запевнив, щоб був тверезим та не порушив правил дорожнього руху.

За кілька днів ЗМІ повідомили, що за 40 хв. до смертельного зіткнення політик отримав штраф за перевищення швидкості — рухався з швидкістю понад 160 км/год. Про його схильність до таких порушень розповіли ДБР. На судовому засіданні, яке відбулось у грудні 2023 року, нардепу змінили запобіжний захід: він вийшов на волю під особисте зобов'язання.

Нагадуємо, 13 квітня Вищої ради правосуддя оприлюднила запис ДТП за участю судді Олексія Тандира, внаслідок якого загинув 23-річний нацгвардієць. У лютому ЗМІ розповіли, що суддя отримав додаткові виплати від держави у розмірі 400 тис. грн