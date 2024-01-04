Смертельна ДТП з Ніколаєнком: нардепу змінили запобіжний захід

Згідно з рішенням суду, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту замінили на особисте зобов'язання.

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Печерський районний суд міста Києва 29 грудня змінив народному депутату Андрію Ніколаєнку, винному у скоєнні смертельної ДТП, запобіжний захід — із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Про це 3 січня повідомило "Суспільне" із посиланням на пресслужбу суду.

Такий запобіжний захід Ніколаєнку обрали до 6 лютого 2024 року.

Водночас на нього покладено обов'язки, серед яких не змінювати місце проживання і місце роботи без повідомлення відповідних інстанцій, а також необхідність здати на зберігання паспорт та інші документи, які дають право виїзду за кордон.

Про зняття цілодобового домашнього арешту адвокати нардепа подавали апеляційні скарги, проте Київський апеляційний суд 12 грудня 2023 року відхилив апеляцію, і Ніколаєнко мав залишатися під домашнім арештом до 4 січня цьогоріч.

Смертельна ДТП, скоєна народним депутатом

За даними слідства, 3 листопада 2023 року депутат Андрій Ніколаєнко, перебуваючи за кермом Mercedes-Benz GLE, рухався в напрямку Чопа крайньою лівою смугою руху та наїхав на 18-річну дівчину, яка загинула на місці.

Правоохоронці повідомили парламентарію про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними слідства, депутат порушив правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість руху. Водночас біля місця ДТП не було пішохідного переходу.

За інформацією, яку Фокус повідомляв раніше, за період із квітня по жовтень 2023 року за автомобілем Mercedes-Benz GLE 300D, яким на момент ДТП керував Андрій Ніколаєнко, зафіксовано 9 випадків перевищення швидкості.