Понад 130 км/год: нардеп Ніколаєнко, який скоїв смертельну ДТП, перевищував швидкість, — ЗМІ

За інформацією журналістів, за 40 хвилин до аварії депутата Верховної Ради Андрія Ніколаєнка оштрафували за їзду зі швидкістю 162 км/год.

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Нардеп від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко, під колесами автомобіля якого на Житомирській трасі загинула 18-річна дівчина, їхав понад 130 км/год. Прокуратура клопотатиме про взяття нардепа під варту без права внесення застави. Про це повідомили "Українські Новини" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Є розуміння, скільки він їхав, тому що було проведено слідчий експеримент. Зараз можна говорити, що це понад 130 км/год. Експертиза встановить точну швидкість", — розповіло джерело.

За інформацією, отриманою виданням, сьогодні, 7 листопада, відбудеться засідання суду про обрання запобіжного заходу Ніколаєнку. Офіс Генпрокурора вже повідомив народному депутату про підозру.

Журналісти також з'ясували, що за 40 хвилин до смертельної аварії, автомобіль, яким керував нардеп, потрапив на дорожні камери за 63 км від місця ДТП. Система фіксації порушень зафіксувала швидкість 162 км/год і згенерувала штраф у розмірі 340 гривень.

Повідомляють, що на ділянці траси Київ-Чоп у районі села Новогородецьке під Житомиром встановлено обмеження швидкості в 110 км/год.

Згідно з інформацією, зібраною журналістами з відкритих джерел МВС, за період з квітня по жовтень 2023 року, за автомобілем Mercedes-Benz GLE 300D, яким на момент ДТП керував Андрій Ніколаєнко, зафіксовано 9 випадків перевищення швидкості.

Власницею автомобіля, вартість якого оцінюється від 3 млн гривень, є цивільна дружина Ніколаєнка Катерина Вайдич. Mercedes-Benz GLE 300D 2023 року випуску Вайдич придбала близько двох місяців тому.

Нагадаємо, ДТП, у якій загинула 18-річна дівчина, сталася вранці 3 листопада на трасі під Житомиром. За кермом автомобіля перебував народний депутат Андрій Ніколаєнко.

Також Фокус писав, що нардеп Ніколаєнко підтвердив інформацію про смертельну ДТП за його участю. Він пояснив, що не порушував правил дорожнього руху і був тверезим.