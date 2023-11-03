Смертельне ДТП на трасі: під Житомиром нардеп на смерть збив 18-річну дівчину, — Нацполіція (фото)

Зі слів поліції, у ДТП потрапило авто нардепа під час руху у крайній лівій смузі. Водій "не помітив" людину серед білого дня посеред дороги.

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Зранку 3 листопада сталось ДТП на трасі під Житомиром. Внаслідок ДТП загинула дівчина, яку збили посеред дороги. За кермом автомобіля міг перебувати чинний народний депутат Верховної Ради. Про деталі смертельного зіткнення розповіла пресслужба відомства.

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Вказується, що ДТП сталось у селі Березівка у Житомирській області о 9:45. Автомобіль Mercedes-Benz GLE трасою Київ-Чоп їхав у крайній лівій смузі у напрямку Чопу і збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм дівчина померла на місці, ідеться у повідомленні Нацполіції.

Імені людини, яка була за кермом автомобіля, поліція не називає. Однак за "попередніми даними", вказується його посада — народний депутат, та вік — 44 роки. Як повідомляє видання "УП", цією людиною може бути нардеп від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко. Офіційно ця інформація не підтверджена.

На фото, зроблених на місці ДТП, видно машину, на капоті якої — вм'ятина від удару машини об тіло дівчини. На місці подій працюють правоохоронці.

Місце ДТП (фото - УП) Автомобіль на місці ДТП Місце ДТП за нардепом Жертва ДТП під Житомиром

Смертельне ДТП — деталі

У Нацполіції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті. Якщо суд визнає вину водія автомобіля, то може посадити його до в'язниці на термін від трьох до восьми років.

Зазначимо, Андрій Ніколаєнко — народний обранець від партії "Батьківщина" 9 скликання. Раніше був у складі "Партії регіонів", працював у Донецькій ОДА та входив у раду директорів ТОВ "Велта" — компанії, яка володіє титановими рудниками у Кіровоградській області.

Наразі на офіційному сайті його політичної сили немає коментарів щодо смертельного ДТП. Близько 12 год. 3 листопада на сторінці Facebook "Батьківщини" написали про долучення до глобальної екоініціативи на Чернігівщині.

На сторінці Facebook нардепа останнє повідомлення стосується його візиту на Південної Кореї для налагодження співпраці.

Андрій Ніколаєнко, нардеп 9 скликання від партії "Батьківщина" Фото: З відкритих джерел

Орієнтовна вартість автомобіля, який потрапив у ДТП під Житомиром — від 3,5 до 5,5 млн грн. Місце подій — за 9 км від західних околиць Житомира.

Село Березівка під Житомиром, де сталось ДТП за нардепом Фото: Google Maps

Зазначимо, 23 серпня стало відомо про ДТП за участю нардепа від партії "Слуга народу". Автомобіль потрапив у аварію у Львівській області, серед постраждалих — діти, повідомили ЗМІ. 9 жовтня сталось ще одне ДТП на Львівщині: тоді припускали, що в кабіні могла перебувати ексглава МЗС Грузії.

Нагадуємо, експерт заявив, що незабаром українців можуть очікувати зміни у верхньому ешелоні влади. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що в Україні деякі сили планують створити партію, яка буде підтримувати наративи РФ.