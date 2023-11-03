По словам полиции, в ДТП попало авто нардепа во время движения в крайней левой полосе. Водитель "не заметил" человека средь бела дня посреди дороги.

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Утром 3 ноября произошло ДТП на трассе под Житомиром. В результате ДТП погибла девушка, которую сбили посреди дороги. За рулем автомобиля мог находиться действующий народный депутат Верховной Рады. О деталях смертельного столкновения рассказала пресс-служба ведомства.

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Указывается, что ДТП произошло в селе Березовка в Житомирской области в 9:45. Автомобиль Mercedes-Benz GLE ехал по трасе Киев-Чоп в крайней левой полосе в направлении Чопа и сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм девушка скончалась на месте, говорится в сообщении Нацполиции.

Имени человека, который был за рулем автомобиля, полиция не называет. Однако по "предварительным данным", указывается его должность — народный депутат, и возраст — 44 года. Как сообщает издание "УП", этим человеком может быть нардеп от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко. Официально эта информация не подтверждена.

На фото, сделанных на месте ДТП, видно машину, на капоте которой — вмятина от удара машины о тело девушки. На месте событий работают правоохранители.

Место ДТП (фото — УП) Автомобиль на месте ДТП Место ДТП за нардепом Жертва ДТП под Житомиром

Смертельное ДТП — детали

В Нацполиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти. Если суд признает вину водителя автомобиля, то может посадить его в тюрьму на срок от трех до восьми лет.

Отметим, Андрей Николаенко — народный избранник от партии "Батьківщина" 9 созыва. Ранее был в составе "Партии регионов", работал в Донецкой ОГА и входил в совет директоров ООО "Велта" — компании, которая владеет титановыми рудниками в Кировоградской области.

Сейчас на официальном сайте его политической силы нет комментариев относительно смертельного ДТП. Около 12 час. 3 ноября на странице Facebook "Батькивщины" написали о присоединении к глобальной экоинициативе на Черниговщине.

На странице Facebook нардепа последнее сообщение касается его визита в Южную Корею для налаживания сотрудничества.

Андрей Николаенко, нардеп 9 созыва от партии "Батькивщина" Фото: Из открытых источников

Ориентировочная стоимость автомобиля, который попал в ДТП под Житомиром — от 3,5 до 5,5 млн грн. Место событий — в 9 км от западных окраин областного центра.

Село Березовка под Житомиром, где произошло ДТП с нардепом Фото: Google Maps

Отметим, 23 августа стало известно о ДТП с участием нардепа от партии "Слуга народа". Автомобиль попал в аварию во Львовской области, среди пострадавших — дети, сообщили СМИ. 9 октября произошло еще одно ДТП на Львовщине: тогда предполагали, что в кабине могла находиться экс-глава МИД Грузии.

Напоминаем, эксперт заявил, что вскоре украинцев могут ожидать изменения в верхнем эшелоне власти. Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Украине некоторые силы планируют создать партию, которая будет поддерживать нарративы РФ.