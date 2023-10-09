Смертельное ДТП на Львовщине: в авто могла находиться экс-глава МИД Грузии, — СМИ (фото)

В результате лобового столкновения полностью разбиты капот и кабина Hyundai, которым управляла женщина, свидетельствуют фото Нацполиции. Другая машина пострадала относительно меньше.

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Главное управление Национальной полиции во Львовской области рассказало о ДТП, которое произошло днем 8 октября. На Львовщине столкнулись автомобили Hyundai и Audi A8, в результате чего водитель Hyundai погибла на месте. Водитель и пассажирка Audi A8 получили травмы и доставлены в больницу. Между тем СМИ информируют, что среди пострадавших — экс-глава МИД Грузии Эка Ткешелашвили. О деталях говорится на портале "24 канал".

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около 16:10 8 октября 2023 года на трассе Киев-Чоп — возле города Буск Золочевского района. Произошло лобовое столкновение двух авто: Hyundai Accent, которым управляла 53-летняя водитель из Киева, и Audi A8, за рулем которого находился 36-летний водитель из Львова, а рядом — пассажирка, 46-летняя иностранка.

Анонимные источники "24 канала" утверждают, что 46-летняя иностранка — экс-глава МИД Грузии Эка Ткешелашвили.

Место ДТП в 30 км от окраин Львова Фото: Google maps

ДТП на Львовщине: детали

В результате лобового столкновения водитель Hyundai Accent погибла, другие участники ДТП — травмированы и доставлены в больницу, говорится в сообщении полиции.

На фотографиях, размещенных на странице Facebook полиции Львовской области, видно, что удар по Hyundai Accent пришелся в капот и по месту водителя — именно там все разбито. На машине Audi A8 особых повреждений не заметно.

Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения при условии смерти потерпевшего. Суд может наказать виновника автокатастрофы — посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Отметим, сейчас МИД Грузии и Национальная полиция не подтвердили, действительно ли в кабине "Ауди" находилась экс-глава МИД Грузии.

Эка Ткешелашвили — грузинская юристка, которая шесть лет проработала в правительстве Грузии, причем в 2008 году была Генеральным прокурором и главой МИД. В 2017 году женщина стала главой института ЕС — Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI).

Напоминаем, 3 октября в Венеции произошло ДТП с автобусом, в котором погиб 21 человек. Среди погибших — три украинки, которые прибыли в Италию на отдых. Между тем в августе в Винницкой области погибли 12 человек, которые ехали в одном легковом авто. Выяснилось, что все они — из одной семьи: возвращались с празднования дня рождения.