Смертельна ДТП на Львівщині: в авто могла перебувати ексглава МЗС Грузії, — ЗМІ (фото)

Внаслідок лобового зіткнення повністю розтрощено капот та кабіну Hyundai, яким керувала жінка, свідчать фото Нацполіції. Інша машина постраждала відносно менше.

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Головне управління Національної поліції у Львівській області розповіло про ДТП, яке сталось вдень 8 жовтня. На Львівщині зіштовхнулись автомобілі Hyundai та Audi A8, внаслідок чого водійка Hyundai загинула на місці. Водій та пасажирка Audi A8 отримали травми і доправлені до лікарні. Тим часом ЗМІ інформують, що серед постраждалих — ексглава МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі. Про деталі ідеться на порталі "24 канал".

Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталася близько 16:10 8 жовтня 2023 року на трасі Київ-Чоп — біля міста Буськ Золочівського району. Сталось лобове зіткнення двох авто: Hyundai Accent, яким кермувала 53-річна водійка з Києва, та Audi A8, за кермом якого перебував 36-річний водій зі Львова, а поруч — пасажирка, 46-річна іноземка.

Анонімні джерела "24 каналу" стверджують, що 46-річна іноземка — ексглава МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі.

Місце ДТП за 30 км від околиць Львова Фото: Google maps

ДТП на Львівщині: деталі

Внаслідок лобового зіткнення водійка Hyundai Accent загинула, інші учасники ДТП — травмовані і доправлені до лікарні, ідеться у повідомленні поліції.

На світлинах, розміщених на сторінці Facebook поліції Львівської області, видно, що удар по Hyundai Accent прийшовся в капот та по місцю водія — саме там все розтрощено. На машині Audi A8 особливих пошкоджень не помітно.

Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху за умови смерті потерпілого. Суд може покарати винуватця автотрощі — посадити до в'язниці на термін від трьох до п'яти років.

Зазначимо, наразі МЗС Грузії та Національна поліція не підтвердили, чи дійсно у кабіні "Ауді" перебувала ексочільниця МЗС Грузії.

Ека Ткешелашвілі — грузинська юристка, яка шість років пропрацювала в грузинському уряді, при чому у 2008 році була Генеральною прокуроркою та очільницею МЗС. У 2017 році жінка стала очільницею інституції ЄС — Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI).

Нагадуємо, 3 жовтня у Венеції сталася ДТП з автобусом, в якій загинуло 21 особа. Серед загиблих — три українки, які прибули до Італії на відпочинок. Між тим у серпні на Вінниччині загинуло 12 людей, які їхали в одному легковому авто. З'ясувалось, що усі вони — з однієї родини: вертались зі святкування дня народження.