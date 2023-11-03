"Неприкасаемых нет": эксперт рассказал, будут ли существенные кадровые изменения во власти Украины

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что в Украине сейчас есть необходимость комплектования, например, Министерства культуры Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Related video

Существенных кадровых изменений в высшем эшелоне власти можно перманентно ожидать постоянно. Основной вопрос заключается в эффективности государственного аппарата. Об этом в комментарии Фокусу рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Поскольку государство находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией, то с одной стороны мы знаем принцип, что коней на переправе не меняют, но с другой есть человеческий фактор", — заявил эксперт.

По его словам кадровые изменения возможны, например, в результате того, что "люди устают", "определенных коррупционных скандалов" и изменения подхода на то или иное направление, где нужно показать на порядок больший результат.

"То есть понятно, что такие изменения во власти они вполне возможны", — отмечает Чаленко.

По его словам, украинцы могли наблюдать, например, за эволюцией на уровне Кабинета Министров Украины, где заменяли одного министров на другого.

"Но понятно, что с нынешней конструкцией власти неприкасаемых абсолютно нет. И если возникнет потребность, то человек уйдет в отставку и будут найдена на его место замена", — заверил глава Центра анализа и стратегий

Чаленко отметил, что в Украине сейчас есть необходимость комплектования, например, министра культуры и главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Сейчас происходит определенная конкурентная борьба внутри самого правительства", — добавляет эксперт.

Основной вопрос, по словам Чаленко, заключается в эффективности государственного аппарата.

"В государстве дефицит ресурсов, поэтому понятно, что времени нет, поэтому изменения будут внедряться максимально быстро", — говорит эксперт.

Напомним, ранее Фокус сообщил, что зарегистрированный в парламенте проект закона №10166 предлагает создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от дохода. Главным преимуществом такого спецрежима является низкая ставка налога и максимальная автоматизация — банк будет сам снимать со спецсчета предпринимателя необходимую к уплате сумму налога.