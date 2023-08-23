ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Копыленко: среди пострадавших есть дети (фото)

В полиции сообщили, что три легковушки столкнулись во Львовской области. В больницу госпитализировали трех человек, среди которых двое детей.

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В понедельник 22 августа около 15:30 на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации полиции Львовской области, на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись автомобили Toyota Camry, которым управлял 36-летний житель Ужгорода, KIA Sportage, под управлением 23-летней жительницы Волынской области, и Toyota RAV4, водителем которой был 42-летний житель Червоноградского района.

Из-за аварии повреждения получили 62-летний пассажир Toyota Camry и двое малолетних детей — 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые были пассажирами KIA Sportage. Их госпитализировали в больницу.

Александр Копыленко: что известно

Александр Копыленко родился 26 июня 1961 года в Киеве. В 2019 году Копыленко избрали народным депутатом Украины 9 созыва — он был 135 номером в списке партии "Слуга народа". Он является членом комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Также он является сопредседателем группы по межпарламентским связям с Болгарией.

Фото: Facebook

Напомним, 23 августа стало известно, что нардепа от партии "Слуга народа" Александра Копыленко госпитализировали после серьезного ДТП. Фракция пообещала предоставить подробности чуть позже.

23 августа сообщили, что в Винницкой области произошло ДТП, в котором погибли 12 человек. Авария произошла из-за столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF.