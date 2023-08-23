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Политика

Экстренно госпитализировали: нардеп от "Слуги народа" Копыленко попал в ДТП, — СМИ

Александр Копыленко, ДТП, авария, госпитализация, больница, народный депутат, Слуга народа
Фото: Facebook | Народный депутат попал в тяжелое ДТП и был госпитализирован

Анонимные собеседники в комментарии журналистам отметили, что авария действительно произошла и депутат находится в больнице. Детальные подробности будут опубликованы со временем.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко был экстренно госпитализирован после серьезного ДТП. Об этом сообщает движение "Честно" в своем Telegram-канале 23 августа.

Информацию о госпитализации политика после аварии сообщили движению его коллеги. Собеседники издания "Украинская правда" также подтверждают подлинность информации об аварии и госпитализации народного депутата. Известно то, что ДТП было тяжелым.

Во фракции пообещали предоставить детали происшествия немного позже.

Александр Копыленко, ДТП, авария, госпитализация, больница, народный депутат, Слуга народа Fullscreen
Народный депутат попал в тяжелое ДТП и был госпитализирован
Фото: Скриншот

Напомним, что Александр Копыленко 1961 года рождения. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины 9 созыва — он был 135 номером в списке партии "Слуга народа".

Последняя публикация на его странице в социальной сети Facebook была сделана 5 дней назад. Его представители официально не комментировали ДТП.

Напомним, 23 августа сообщалось, что в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Правоохранители уточняют, что трагедия произошла в районе села Бродецкое. На момент смертельной аварии в салоне легкового автомобиля находился водитель и восемь пассажиров, среди которых были и дети.

26 мая ГБР сообщило, что ночью судья Алексей Тандыр сбил насмерть на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От проверки на алкоголь на месте ДТП водитель отказался.