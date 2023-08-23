Среди жертв есть дети: 9 человек погибли в ДТП в Винницкой области (фото)

Правоохранители уточняют, что трагедия произошла в районе села Бродецкое. На момент смертельной аварии в салоне легкового автомобиля находился водитель и восемь пассажиров.

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В Винницкой области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло сразу 9 человек. Среди жертв есть и дети. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции 22 августа.

По информации следствия, авария произошла рядом с селом Бродецкое Хмельницкого района в 19:28. Легковой и грузовые автомобили столкнулись, что и привело к многочисленным жертвам.

"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Винницкой области. По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых — дети", — говорится в сообщении.

В Винницкой области произошло смертельное ДТП Фото: Национальная полиция В Винницкой области произошло смертельное ДТП Фото: Национальная полиция

На место оперативно прибыли следователи областного главка, сотрудники отделения полиции №2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего ДТП.

Больше подробностей от правоохранителей не прозвучало.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и покинул место ДТП. Правоохранитель и его жена, также сотрудница полиции, оставили пострадавшую на скамейке у подъезда. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Также 17 августа отмечалось, что в Одесской области легковушка упала с обрыва в водоем. По данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Погиб мужчина, который был на пассажирском сиденье, а водителя и еще одного пассажира госпитализировали.