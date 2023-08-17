В Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и покинул место ДТП (фото, видео)

Правоохранитель и его жена, также сотрудница полиции, оставили пострадавшую на скамейке у подъезда и покинули место аварии. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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В среду 16 августа в г. Белгород-Днестровский Одесской области правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, наехал на 81-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице. Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

"Правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, совершил наезд на женщину пожилого возраста. Вместе с мужчиной в салоне была его жена, которая также является сотрудником полиции", — говорилось в сообщении.

Отметили, что водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме этого, мужчину и его жену отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили о начале расследования по факту ДТП. В частности, после наезда на пенсионерку, ее переместили на скамейку от подъездом и вызвали скорую помощь. Однако милиционер и его жена покинули место происшествия, не дождавшись врачей.

Фото: ГБР

"Правоохранитель сейчас задержан", — рассказали в ГБР.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в нарушении правил дорожного движения по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Тогда как от должности отстранили и его жену, сейчас дается оценка правомерности ее действий.

Добавили, что следствие продолжается. Правоохранителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 2 августа возле населенного пункта Песочин в Харьковской области сотрудник полиции Киева сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате аварии ребенок скончался.

11 августа в Каменском районе Днепропетровской области вблизи поселка Божедаровка погибли двое пассажиров в результате лобового столкновения легковушки "Skoda FABIA" и грузового автомобиля "DAF".