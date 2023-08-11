Смертельное ДТП на Днепропетровщине: легковушка влетела в фуру, есть жертвы (фото)

В результате аварии двое мужчин погибли на месте, а водителя легкового автомобиля зажало в поврежденном транспорте.

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Сегодня, 11-го августа в 01:31 в Каменском районе Днепропетровской области вблизи поселка Божедаровка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что ночью в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге М-04 Знаменка — Луганск — Изварино.

"По вызову срочно направлены спасатели городов Каменское, Вольногорск и местная пожарная команда поселка городского типа Божедаровка в составе трех дежурных отделений", — рассказали спасатели.

По прибытию к месту происшествия сотрудники Службы спасения установили, что в результате лобового столкновения легкового автомобиля "Skoda FABIA" и грузового автомобиля "DAF" погибли 2 пассажира (мужчины 1992 и 2000 годов рождения) и в искореженной легковушке зажало водителя.

Фото: ГСЧС

"Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя (мужчину, 1991 года рождения) из транспортного средства. Пострадавшего передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение", — сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

В общем, к оказанию помощи привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Сотрудниками Национальной полиции проводятся следственные действия по обстоятельствам ДТП.

Напомним, что днем в четверг, 10 августа, на пересечении улиц Большой Морской и Мариупольской в Николаеве столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль "Таврия".

Ранее, 8 августа Фокус писал, что недалеко от населенного пункта Песочин в Харьковской области произошло смертельное ДТП, автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. По данным СМИ, виновником аварии был полицейский.