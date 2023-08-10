У Миколаєві зіткнулися мікроавтобус та легковик: 6 людей постраждали, серед них 3 дітей (фото)

За даними журналістів, мікроавтобус вирішив "проскочити" на жовтий сигнал світлофора та на перехресті врізався у "Таврію". Усіх шістьох постраждалих госпіталізували.

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Вдень у четвер, 10 серпня, на перетині вулиць Великої Морської та Маріупольської у Миколаєві зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковий автомобіль "Таврія". Про це повідомляє видання "Новини-N".

"Фольксваген" їхав вул. Великий Морський з боку вул. Пушкінській у напрямі Садової. На перехресті з вул. Маріупольській спалахнув жовтий сигнал світлофора. Транспорт почав зупинятися, однак водій "Фольксвагена" вирішив все ж таки проскочити перехрестя", — розповів журналіст.

Зазначається, що керманич об'їхав автомобілі, що зупинилися, по смузі руху громадського транспорту та виїхав на перехрестя, після чого врізався в "Таврію", яка їхала вул. Маріупольській з боку вул. Потьомкінській у напрямку вул. Адміральській.

ДТП в Миколаєві Фото: Новини Миколаiвськi

Від потужного удару "Таврію" відкинуло убік, а "Фольксваген" зупинився за перехрестям.

ДТП в Миколаєві Фото: Новини Миколаiвськi

"Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей — троє дорослих та троє дітей, які їхали в автомобілі "Таврія". Усіх постраждалих автомобілі швидкої допомоги доправили до лікарень міста Миколаєва", — розповіли у виданні.

Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

Фото: Новини Миколаiвськi

Раніше, 8 серпня Фокус писав, що неподалік населеного пункту Пісочин у Харківській області сталася смертельна ДТП, автомобіль збив 15-річну дівчинку на пішохідному переході. За даними ЗМІ, винуватцем аварії був поліціянт.

Нагадаємо, що 31 липня, в асоціації "Укравтопром" повідомили, в Україні із січня до червня 2023 року внаслідок ДТП загинуло 1 314 і було травмовано 12 755 осіб. У патрульній поліції назвали найпоширеніші причини аварій.