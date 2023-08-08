Під Харковом поліціянт збив на смерть 15-річну дівчинку: його не затримали, — ЗМІ (фото, відео)

Громадська активістка Валентина Лаптій стверджує, що водій після смертельної ДТП залишився на волі. ДБР підтверджує інформацію про аварію та запевняє, що поліцейський був тверезим.

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У середу, 2 серпня неподалік населеного пункту Пісочин у Харківській області сталася смертельна ДТП, автомобіль збив 15-річну дівчинку на пішохідному переході. Про це повідомляє видання "Суспільне".

За даними журналістів, у день аварії дівчина поверталася з Пісочина додому до Коротича — вона була на репетиції театрального гуртка. Альбіна переходила дорогу по пішохідному переходу та вела у руках велосипед.

Фото: Google Maps

Смертельна ДТП на Харківщині — що відомо про винуватця аварії

Харківський блогер Женя Зуб у своєму Telegram опублікував перші кадри з місця смертельної ДТП.

"Винуватцем ДТП став співробітник поліції міста Києва, Якименко Ярослав Леонідович. Співробітник поліції з центрального апарату внутрішньої безпеки", — йдеться у дописі.

Разом з цим громадська активістка та засновниця БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптій повідомила, що винного в смертельній ДТП відпустили. Про це вона написала в Instagram.

"02.08.2023 року її життя забрав держслужбовець, представник поліції з Києва — Якименко Ярослав Леонідович, який збив цю дитину на пішохідному переході та залишився на волі. Ви чуєте? 40 поліцейських його прикривали та відпустили. А адвокат сказав, що "постраждалих немає", — написала вона.

Смертельна ДТП на Харківщині — що кажуть у ДБР стосовно аварії

У коментарі виданню "KHARKIV Today" прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка розповів, що смертельна ДТП сталася ввечері 2 серпня, за попередньою інформацією, водій був тверезим.

З його слів, автомобіль наїхав на дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переході, від отриманих травм дитина загинула на місці.

"На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що водій був тверезий", — наголосив Білка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Місце ДТП на Харківщині Фото: Суспільне.Харків

Смертельна ДТП на Харківщині — що кажуть рідні загиблої

Адвокат сім'ї Харченко Андрій Бежанський заявив, що батьки загиблої дитини ще не спілкувалися зі слідчими. Про це він розповів виданню "Суспільне".

"Дівчинку збив позашляховик. Мати ще не може прийти до тями, батько біля неї, а також брат і сестра. Будемо більш активно брати участь у розслідуванні як сторона потерпілих, але ще потерпілих у справі формально не існує, тому що потрібно подавати заяви, виносити відповідні рішення, не до цього ще було", – сказав він.

Загибла у ДТП на Харківщині Фото: Instagram

Смертельна ДТП на Харківщині — що відомо про загиблу дитину

Альбіна Харченко — 28 лютого 2008 року, на момент смерті їй було 15 років, вона жила у селищі Коротич у передмісті Харкова.

У 2023 році Альбіна закінчила дев'ятий клас. Класна керівниця загиблої дівчини Ірина Білоус розповіла, що дівчинка була дуже сумлінна у навчанні.

"Це була наша відмінниця, дитина — просто янгол. Вона була моєю помічницею, завжди виручала та в усьому всіх підтримувала. Альбіна за свій короткий 15-річний вік такі досягнення мала, нагороди, перемоги, що вистачило б на декілька життів. Дуже важко прощатися з такою дівчиною, це була золота дитина", — сказала вона.

За даними видання "Суспільне", 4 серпня у селищі Коротич загиблу Альбіну Харченко провели в останню путь.

У Коротичі попрощалися із загиблою Фото: Cуспільне Харків У Коротичі попрощалися із загиблою Фото: Суспільне.Харків У Коротичі попрощалися із загиблою Фото: Суспільне.Харків У Коротичі попрощалися із загиблою Фото: Суспільне.Харків

Нагадаємо, що 3 серпня, співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельного ДТП на блокпості в Києві, внаслідок якої загинув 23-річний військовослужбовець Нацгвардії.

Нагадаємо, що 31 липня, в асоціації "Укравтопром" повідомили, в Україні із січня до червня 2023 року внаслідок ДТП загинуло 1314 і було травмовано 12 755 осіб. У патрульній поліції назвали найпоширеніші причини аварій.