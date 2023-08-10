В Николаеве столкнулись микроавтобус и легковушка: 6 человек пострадали, среди них 3 детей (фото)

По данным журналистов, микроавтобус решил "проскочить" на желтый сигнал светофора и на перекрестке врезался в "Таврию". Всех шестерых пострадавших госпитализировали.

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Днем в четверг, 10 августа, на пересечении улиц Большой Морской и Мариупольской в Николаеве столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль "Таврия". Об этом сообщает издание"Новости-N".

"Фольксваген" ехал ул. Большой Морской со стороны ул. Пушкинской в направлении Садовой. На перекрестке с ул. Мариупольской загорелся желтый сигнал светофора. Транспорт начал останавливаться, однако водитель "Фольксвагена" решил все же проскочить перекресток", — рассказал журналист.

Отмечается, что водитель объехал остановившиеся автомобили по полосе движения общественного транспорта и выехал на перекресток, после чего врезался в "Таврию", которая ехала по ул. Мариупольской со стороны ул. Потемкинской в направлении ул. Адмиральской.

ДТП в Николаеве Фото: Известия Николаевские

От мощного удара "Таврию" отбросило в сторону, а "Фольксваген" остановился за перекрестком.

ДТП в Николаеве Фото: Известия Николаевские

"В результате ДТП пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей, которые ехали в автомобиле "Таврия". Всех пострадавших автомобили скорой помощи доставили в больницы города Николаева", — рассказали в издании.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Фото: Известия Николаевские

Ранее, 8 августа Фокус писал, что недалеко от населенного пункта Песочин в Харьковской области произошло смертельное ДТП, автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. По данным СМИ, виновником аварии был полицейский.

Напомним, что 31 июля, в ассоциации "Укравтопром" сообщили, в Украине с января по июнь 2023 года в результате ДТП погибло 1 314 и было травмировано 12 755 человек. В патрульной полиции назвали самые распространенные причины аварий.