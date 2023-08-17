В Одесской области легковушка упала с обрыва в водоем: один человек погиб, двое в больнице (фото)

По данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Погиб мужчина, который был на пассажирском сиденье, а водителя и еще одного пассажира госпитализировали.

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло около десяти часов вечера, 16 августа, вблизи села Борисовка Татарбунарской громады. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь вдоль озера Сасык, не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, в результате чего легковушка упала с обрыва в водоем", — рассказали правоохранители.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что в результате ДТП 31-летний мужчина, который находился на пассажирском сиденье автомобиля, погиб.

Водитель и еще один его пассажир 26 лет были госпитализированы в местную больницу, у водителя отобрали биологические образцы для проверки на наличие алкоголя в организме.

"На месте происшествия работали следователи территориального подразделения полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области и сотрудники ГСЧС. Сейчас в рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", — сообщил начальник отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Виктор Дудка.

Фото: Нацполиция

По данным Нацполиции, сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, 17 августа, Фокус писал, что в среду 16 августа в г. Белгород-Днестровский Одесской области правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, наехал на 81-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Напомним, 2 августа возле населенного пункта Песочин в Харьковской области сотрудник полиции Киева сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате аварии ребенок скончался.