На Одещині легковик впав з обриву у водойму: одна людина загинула, двоє у лікарні (фото)

За даними правоохоронців, аварія сталась через те, що водій не впорався з керуванням. Загинув чоловік, що був на пасажирському сидінні, а керманича та ще одного пасажира госпіталізували.

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася близько десятої години вечора, 16 серпня, поблизу села Борисівка Татарбунарської громади. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що 40-річний водій автомобіля "ВАЗ", рухаючись вздовж озера Сасик, не впорався з керуванням і з’їхав з ґрунтової дороги, у результаті чого легковик впав з обриву у водойму", — розповіли правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Зазначається, що внаслідок автопригоди 31-річний чоловік, який знаходився на пасажирському сидінні автівки, загинув.

Водій та ще один його пасажир 26 років були госпіталізовані до місцевої лікарні, у керманича відібрали біологічні зразки для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

"На місці події працювали слідчі територіального підрозділу поліції, слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та співробітники ДСНС. Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження призначено низку експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події", — повідомив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Віктор Дудка.

Фото: Нацполіція

За даними Нацполіції, відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше, 17 серпня, Фокус писав, що у середу 16 серпня у м. Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.

Нагадаємо, 2 серпня біля населеного пункту Пісочин у Харківській області співробітник поліції Києва збив 15-річну дівчинку на пішохідному переході. Внаслідок аварії дитина померла.