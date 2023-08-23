Екстрено госпіталізували: нардеп від "Слуги народу" Копиленко потрапив у ДТП, — ЗМІ

Анонімні співрозмовники в коментарі журналістам зазначили, що аварія справді сталася і депутат перебуває в лікарні. Детальні подробиці буде опубліковано згодом.

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Народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Копиленка екстрено госпіталізували після серйозної ДТП. Про це повідомляє рух "Чесно" у своєму Telegram-каналі 23 серпня.

Інформацію про госпіталізацію політика після аварії повідомили руху його колеги. Співрозмовники видання"Українська правда" також підтверджують достовірність інформації про аварію та госпіталізацію народного депутата. Відомо те, що ДТП була важкою.

У фракції пообіцяли надати деталі події трохи пізніше.

Народний депутат потрапив у важку ДТП і був госпіталізований Фото: Скриншот

Нагадаємо, що Олександр Копиленко 1961 року народження. У 2019 році його обрали народним депутатом України 9 скликання — він був 135 номером у списку партії "Слуга народу".

Останню публікацію на його сторінці в соціальній мережі Facebook було зроблено 5 днів тому. Його представники офіційно не коментували ДТП.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що у Вінницькій області сталася смертельна ДТП. Правоохоронці уточнюють, що трагедія сталася в районі села Бродецьке. На момент смертельної аварії в салоні легкового автомобіля перебував водій і вісім пасажирів, серед яких були й діти.

26 травня ДБР повідомило, що вночі суддя Олексій Тандир збив на смерть на блокпосту в Києві 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від перевірки на алкоголь на місці ДТП водій відмовився.