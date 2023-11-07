Более 130 км/ч: нардеп Николаенко, совершивший смертельное ДТП, превышал скорость, — СМИ

По информации журналистов, за 40 минут до аварии депутата Верховной Рады Андрея Николаенко оштрафовали за езду со скоростью 162 км/ч.

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Нардеп от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко, под колесами автомобиля которого на Житомирской трассе погибла 18-летняя девушка, ехал более 130 км/ч. Прокуратура будет ходатайствовать о заключении нардепа под стражу без права внесения залога. Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Есть понимание, сколько он ехал, потому что был проведен следственный эксперимент. Сейчас можно говорить, что это более 130 км/ч. Экспертиза установит точную скорость", – рассказал источник.

По информации, полученной изданием, сегодня, 7 ноября, состоится заседание суда об избрании меры пресечения Николаенко. Офис Генпрокурора уже сообщил народному депутату о подозрении.

Журналисты также выяснили, что за 40 минут до смертельной аварии, автомобиль, которым управлял нардеп, попал на дорожные камеры в 63 км от места ДТП. Система фиксации нарушений зафиксировала скорость 162 км/ч и сгенерировала штраф в размере 340 гривен.

Сообщается, что на участке трассы Киев-Чоп в районе села Новогородецкое под Житомиром установлено ограничение скорости в 110 км/ч.

Согласно информации, собранной журналистами из открытых источников МВД, за период с апреля по октябрь 2023 года, за автомобилем Mercedes-Benz GLE 300D, которым в момент ДТП управлял Андрей Николаенко, зафиксировано 9 случаев превышения скорости.

Владельцем автомобиля, стоимость которого оценивается от 3 млн гривен, является гражданская жена Николаенко Екатерина Вайдыч. Mercedes-Benz GLE 300D 2023 года выпуска Вайдыч приобрела около двух месяцев назад.

Напомним, ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка произошло утром 3 ноября на трассе под Житомиром. За рулем автомобиля находился народный депутат Андрей Николаенко.

Также Фокус писал, что нардеп Николаенко подтвердил информацию о смертельном ДТП с его участием. Он пояснил, что не нарушал правил дорожного движения и был трезвым.