"Трагедії уникнути не вдалося": нардеп Ніколаєнко про смертельну ДТП за його участю

Депутат підтвердив свою участь в аварії, яка сталася 3 листопада неподалік від Житомира. Внаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина.

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Народний депутат України, який за повідомленням поліції скоїв смертельне ДТП під Житомиром, відреагував на скоєну аварію. Він пояснив, що не порушував правил дорожнього руху та був тверезим. Про це Андрій Ніколаєнко написав на сторінці у Facebook.

"Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм, — під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", — йдеться в повідомленні.

Нардеп зазначив, що всіляко сприятиме слідчим діям і добровільно пройде необхідні експертизи. Також він запевняє, що не порушував правила дорожнього руху та був тверезим.

Ніколаєнко відреагував на ДТП з його участю Фото: Скріншот

Додамо, за повідомлення Державного бюро розслідувань (ДБР), аварія сталася близько 10:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка на Житомирщині. У поліції повідомляли, що депутат наїхав на пішохода, коли рухався в напрямку Чопа в крайній лівій смузі на автомобілі "Mercedes-Benz GLE". Попередньо справу кваліфікують за статтею ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, 26 травня в Києві суддя збив на смерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту. Від проходження на стан сп’яніння чоловік відмовився. Відомо, що аварія сталася на проспекті Берестейському.

23 серпня за повідомлення ЗМІ в аварію потрапив Олександр Копиленко, народний депутат від партії "Слуга народу". Зазначалося, що після ДТП депутата госпіталізували.